Pandemia dă peste cap sărbătorile de iarnă: În acest an, în PMAN nu va fi instalat tradiționalul brad

În acest an, nu vom avea instalat tradiționalul brad în Piața Marii Adunări Naționale. Mai mult, locuitorii țării noastre nu vor avea parte nici de Târgul de Crăciun. Anunțul a fost făcut de către premierul Ion Chicu în cadrul unei emisiuni de la postul TV N4.

”Într-o lună încep sărbătorile de iarnă, Crăciunul. Anul acesta nu trebuie să ne facem iluzii. Din cauza pandemiei nu va fi acel scenariu, cu târgul de Crăciun. S-a discutat la Cancelaria Guvernului. Am înțeles că colegii au discutat deja și cu Primăria. Primăria va organiza ceva în scuar la Catedrală. Guvernul nu va organiza Târgul de Crăciun. Și din câte am înțeles nici acel brad renumit, care este în fiecare an poziționat în fața Guvernului nu va fi. Vor fi împodobiți brazii din adiacentul Arcului de Triumf, din scuarul Catedralei. Nu vom aduce brad anul acesta. Este cert că nu vom avea acea amploare a sărbătorilor din cauza pandemiei. Trebuie să avem ca prioritate sănătatea.”

Totodată, premierul a menționat că anul acesta locuitorii țării noastre nu vor avea parte și de tradiționalul concert, dar și de focuri de artificii.