Pandemia a tăiat din cheful absolvenţilor pentru petreceri. Liceenii preferă să se întâlnească în cercuri restrânse

"Anul acesta pentru mine a fost unul din cei mai frumoşi, unul din cei mai superbi ani, pentru că a fost ultimul an al treptei liceale. Anul acesta din păcate nu o să avem bal pentru că suntem o nouă generaţie, noi venim cu noi tendinţe", a spus Gabriela Leonti, absolventă."Astăzi este ultima zi în care putem să ne adunăm, de astăzi încep pregătirile intensive de şcoală, cu siguranţă avem fiecare emoţii", a spus o altă absolventă."Din păcate, bal de absolvire nu o să avem, o să facem o mică întâlnire cu părinţii, cu profesorii. Am ieşit cu doamna dirigintă pentru că ea ne-a fost ca o mamă în toţi aceşti trei ani", a precizat o altă tânără."Îmi aduc aminte cum parcă ieri, poate mai alaltăieri, am păşit pragul şcolii în clasa întâi, a fost un moment foarte emoţionant"."Sunt foarte multe amintiri, am ieşit împreună de multe ori, au fost momente bune .""După liceu doresc să îmi continui studiile pe loc în ţară, doresc la UTM design interior"."Ne amintim de momente când am făcut şotii, când a fost amuzant. Rămân în ţară să-mi continui studiile"."Pare ireal că în sfârşit am absolvit liceul, deşi emoţiile sunt mari cumva realizăm că sunt ultimele clipe petrecute împreună".