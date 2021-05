Pandemia a schimbat preferințele și prioritățile moldovenilor la cumpărături. Ce este la mare căutare

Pandemia de COVID-19 a schimbat preferințele și prioritățile moldovenilor la... cumpărături. În ultimul an, a crescut simțitor vânzările de frigidere, aparate de aer condiționat şi laptop-uri, spun reprezentanții celor mai mari rețele de electrocasnice, care au o şi explicație pentru această tendință. Din cauza restricțiilor, moldovenii călătoresc mai puțin și stau mai mult prin casă, iar banii economisiți, îi investesc în propriul confort.Pe Clara Onici am întâlnit-o, împreună cu fratele ei, într-un magazin din Chișinău unde alegeau un frigider. Femeia susține că cel vechi este neîncăpător."Vrem să reînnoim. Să luăm ceva mai nou. O să luăm cu cash, ne-am gândit că trebuie de cumpărat. Undeva s-au grămădit că lucrăm la stat."Cei doi nu s-au așteptat la prețuri atât de mari."Ne gândeam poate, în timpul pandemiei poate și prețurile s-or micșora oleacă, s-a uita statul la noi.- Da nu prea s-au ieftinit?- Nu."Iar această femeie ne-a spus că vrea să-și cumpere o mașină de spălat vase pentru a-și ușura munca la bucătărie."Să mai ușureze munca și să ai mai mult timp liber, cred că să petreci cu familia, cu copiii cu rudele, prietenii."Unul dintre administratori ne-a spus că a crescut cu aproape 20 la sută cererea pentru televizoare, aparatele de bucătărie, dar și de aer condiționat. O tendință similară se atestă și într-o altă rețea de magazine unde se vând electrocasnice. Aici cele mai căutate sunt cuptoarele cu microunde, dar și mașinile de spălat vase."Cuptoarele cu microunde în fiecare zi cel puțin 30-50 de bucăți putem vinde garantat. S-au majorat vânzările electrocasnicilor mari. Oamenii cumpără des mașini de spălat vase, fiindcă se gândesc că mai bine să petreacă timpul în fața televizoarelor decât să spele vesela."Iar în acest magazin, în ultimul an, mai exact de când școlile au trecut la învățământul online, s-au dublat vânzările de laptop-uri și camere web."Am avut o explozie enormă, undeva cu 150 de procente a crescut vânzările la laptopuri și gadgeturi de genul tablete sau chiar și smartphone-uri, deoarece toată lumea studia de acasă sau muncea de acasă."Oamenii procură tot mai des și aparate pentru purificarea aerului, dar și dispozitive pentru sterilizarea obiectelor. În ultimul an au crescut vânzările online, iar o dată cu ele și a creditelor accesate de moldoveni pentru procurarea aparatelor electrocasnice."Companiile de creditare au la zero procente, putem să luăm marfa în rate, e foarte comod cumpărătorului".