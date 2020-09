Pandemia a lăsat 38 de mii de moldoveni fără sursă de venit timp de câteva luni

Numărul celor care au fost în concediu neplătit sau în şomaj tehnic din aprilie până în iunie aproape că s-a dublat în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, pandemia a lăsat 38 de mii de oameni fără un venit pentru câteva luni. Cei mai mulți dintre aceștia au între 35 și 44 de ani.

Corina Spătaru are 20 de ani şi de un an de zile este casier într-un restaurant fast-food. În această primăvară, ea şi colegii ei au rămas fără surse de venit.

"Aproape trei luni am stat acasă. Vestea a venit brusc, noi nici nu ne-am aşteptat, dar bine că deja am început lucrul şi revenim la normal.", a spus casierul într-un local de tip fast-food, Corina Spătaru.

Greu le-a fost şi administratorilor de restaurante. Mulţi angajaţi au decis să demisioneze, iar angajatorii nu au avut cum să-i convingă să mai aştepte să treacă pandemia.

"Mereu îi sunam, le explicam că toţi suntem în aceeaşi situaţie, că şi eu am aşteptat să ne redeschidem. Aşa am încercat să-i ţinem pe angajaţi. În cazul unora ne-a reuşit, în cazul altora, nu.", a povestit administratorul unui local de tip fast-food, Doina Lisnic.

"Prima perioadă, după două săptămâni, ni s-a oferit concediul de care noi putem beneficia anual, după care am stat acasă din cont propriu. Nu am avut niciun venit, nicio susţinere de nicăieri.", a afirmat administratorul unui restaurant, Nina Stratu.

După 13 ani în care a administrat o reţea de restaurante, Dionisie Busuioc şi-a făcut bagajul şi a plecat în Marea Britanie să lucreze în construcţii. A luat decizia în luna iunie, iar acasă a lăsat un copil de trei ani și soția însărcinată.

"Eu am aplicat pentru ajutorul de şomer. Domnul Chicu spunea că vom primi câte 2 775 de lei. Am completat formularele şi nu am mai primit nici până în ziua de azi vreun mail sau vreun telefon. Aici, în Marea Britanie, suportul se simte. Am întâlnit foarte mulţi colegi moldoveni care au stat acasă, dar au primit indemnizaţii. Nu ca la noi, am rămas să nu ne putem întreţine familiile, să nu avem pâine şi la pâine.", a menționat fostul manager de reţea de restaurante, Dionisie Busuioc.

La mijlocul lunii martie, în Moldova a fost declarată Stare de Urgenţă din cauza noului coronavirus. Restaurantele, hotelurile și centrele de agrement şi-au sistat activitatea pentru câteva luni. În această perioadă, indemnizaţia minimă pentru şomaj a fost de 2775 de lei, iar fondul în acest sens s-a majorat aproape de şase ori, ajungând la 200 de milioane de lei.