Până la sfârșitul lunii iunie vor fi semnate toate contractele pentru cele 32 de loturi din cadrul Programului "Drumuri bune 2 pentru Moldova"

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astăzi o ședință cu Administrația de Stat a Drumurilor pentru a discuta stadiul de implementare a Programul național „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.

„Rog mobilizare și implicare, în acest an urmează să reparăm 2 600 km de drum în toată țara. Precum am spus și anul trecut, vrem drumuri calitative și executate la timp. Am toată încrederea, că o să reușim să realizăm cu succes și acest proiect, pentru că anul 2018, a fost unul în care am acumulat experiență, am învățat mai multe lecții, iar asta ne va ajuta pe viitor să fim mai eficienți și competitivi în efectuarea lucrărilor din cadrul Programului „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.