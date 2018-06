Până la lacrimi! Un bătrân o machiază în fiecare zi pe soția sa oarbă (VIDEO)

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, o postare pe Twitter a utilizatoarei Hollie O'Laughlin arăta că un bătân participă la cursuri de machiaj pentru a învăța cum să-și înfrumusețeze soția care și-a pierdut aproape în totalitate vederea. Povestea, care inițial nu a ieșit în evidență, a devenit virală 8 luni mai târziu, scrie libertatea.ro.

Povestea a devenit cunoscută în luna iunie a anului 2018, după ce BBC a publicat un clip video cu cei doi bătrâni simpatici. Ei sunt Mona și Des Manahan din Waterford, Irlanda, iar cea care îl învăța pe Des să-și machieze soția este Rosie O’Driscoll, de profesie makeup artist.

"Mona a venit la mine să îmi ceară sfaturi despre machiaj. Vedeți voi, Mona și-a pierdut aproape în totalitate vederea. Des a luat pensulele de la mine și a început să o machieze", a spus Rosie.

Ulterior, Des (84 de ani) a început să glumească, spunând că după ce a învățat să machieze se gândește să predea cursuri de makeup la rândul lui.

În același timp, Mona este încântată că cineva îi face machiajul.

"Inițial am fost speriată de asta", dar Rosie l-a învățat pe Des cum să obțină un aspect natural.

Cei doi s-au cunsocut în 1952, iar Des a fost mereu romantic cu soția lui. La început a impresionat-o după ce i-a cântat melodia "The Try To Tell Us We’re Too Young" a lui Nat King Cole.