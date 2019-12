PÂNĂ LA LACRIMI! Irina Rimes a lansat o nouă piesă "Dor de casă"

În ajunul sărbătorilor de iarnă, moldoveanca Irina Rimes a lansat o piesă emoționată despre dorul de casă. Piesa te atinge pe suflet și te poarta pe aripile dorului.

Piesa este interpretată în colaborare cu mai mulți artiști români.



"Sunt bine mama, aici e bine

Doamna la care lucrez, seamana cu tine

M-am acomodat, se comporta asa frumos

Acum stau la ei in casa, dorm camera de jos.

Nu fac mare lucru, curatenie putin

Chiar daca-i bine aici, abia astept sa vin

Mi-am gasit si un baiat, e roman ca si mine,

Strangem amandoi salariul, ne simtim asa de bine.

Tata ce mai face? Mai e ingrijorat?

Spune-i ca acum, ma gandesc la maritat.

Nu mai stam mult si o sa venim acasa,

Vreau sa te vad la nunta, tu mamica mea frumoasa.

Sper ca ai mai sters tu praful in camera cu papusi

Și ca nu l-ai dat pe Teddy, ursuletul meu de plus,

Sunt obosita, te rog nu ma lua in seama

Te-am sunat doar sa-ti spun ca: Sunt bine mama!"