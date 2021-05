Până când Primăria Chişinău va cumpăra asfalt cald, șoferii sunt nevoiţi să meargă prin gropi. Ce spun autoritățile

Până când Primăria Chişinău va cumpăra asfalt cald, suntem nevoiţi să mergem prin gropi. În acest an, licitaţia s-a organizat târziu, pentru că agenţii economici nu avut unde să-şi certifice marfa, conform legislaţiei. După ce a tot cerut Ministerului Economiei şi Infrastructurii o soluţie, Ion Ceban a pus un ultimatum de două săptămâni. Nici la capitolul marcaj rutier nu stăm prea bine. Municipalitatea nu a reuşit încă să cumpere vopsea, aşa că pietonii şi conducătorii auto trebuie să fie mereu cu ochii în patru.Strada Vasile Lupu este pe cât de aglomerată, pe atât de plină cu gropi. Aceeaşi situaţie este şi pe strada Alexei Mateevici, şi pe alte artere din oraş. În această primăvară, nu s-a plombat nicio groapă, ci doar s-a intervenit cu asfalt rece. Şoferii nu au decât să aibă grijă pe unde circulă."Nu e deloc aranjat acest oraş. Chişinăul e Capitală, ar trebui să fie super. Drumurile noastre sunt urâte. Când dai într-o groapă, parcă inima îţi sare din piept.""Te duci să-ţi repari maşina la fiecare 10 mii de kilometri. Eu mi-am reparat deja de două ori caroseria.""Sunt foarte multe gropi prin oraş. Dacă pe traseu drumurile sunt, cât de cât, bune, prin oraş e mai rău.""Mereu se defectează ceva la caroserie, eu recent am fost la reparaţie. Cam ne săturăm de această situaţie, aşteptăm, poate o să înceapă deja mai repede să repare drumurile."Primarul dă vina pe funcţionarii de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Potrivit lui Ceban, e imposibil să găseşti o companie care să vândă asfalt cald conform noilor standarde de calitate."Sunt supărat rău, nu am cuvinte. Exact ca şi dumneavoastră, dacă mergeţi prin Chişinău, probabil că la fel de supărat sunteţi. Dacă în două săptămâni nu se va rezolva problema, îmi asum eu personal nişte lucruri, după care ... "Nici la capitolul marcaj rutier nu stăm mai bine."Aşa arată multe intersecţii din Capitală. Marcajul rutier lipseşte, ceea ce provoacă situaţii neplăcute atât pentru pietoni, cât şi pentru pietoni. Când drumurile din oraş vor fi mai sigure nu se ştie, deocamdată."Anul trecut, aplicarea marcajului rutier a început prin mai. Însă, în acest an, Primăria Chişinău nici măcar nu a cumpărat vopsea."Când o să avem claritate pe vopseaua care este nemijlocit în bază de contract, ştiţi că la noi se contestă, se revine, se contestă. Ştiţi că la noi sunt achiziţii publice"Pe locuitorii Capitalei nimic nu-i mai miră."Asta e ţara Moldova! ""Este foarte trist, ca întotdeauna. Din păcate, nimic nu se schimbă. Nu ne rămâne decât să răbdăm. "La începutul anului, municipalitatea şi-a propus să investească cel mai mult în infrastructura rutieră, aproximativ 900 de milioane de lei.