Pământul va avea în curând 8 miliarde de oameni. De ce experții sunt îngrijorați

Pe data de 15 noiembrie 2023, Planeta nostră va atinge pragul de 8 miliarde de oameni. În timp ce unii experți privesc cu îngrijorare acest lucru și vorbesc despre o suprapopulare, cei mai mulți dintre specialiști spun că cea mai mare problemă este consumul excesiv de resurse de către cei mai bogați rezidenți, notează Digi24 cu referire la France24.

Dacă toată lumea de pe planetă ar trăi ca un cetățean al Indiei, am avea nevoie doar de o capacitate de 0,8 Pământuri pe an. Dacă toți am consuma ca un rezident al Statelor Unite, am avea nevoie de cinci Pământuri pe an, spun experții de la Global Footprint Network și WWF.

„Opt miliarde de oameni, este o piatră de hotar importantă pentru umanitate”, a declarat șefa Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Natalia Kanem, completând totodată că a crescut speranța de viață și s-au înregistrat mai puține decese materne și infantile.

„Cu toate acestea, îmi dau seama că acest moment ar putea să nu fie sărbătorit de toți. Unii își exprimă îngrijorarea că lumea noastră este suprapopulată. Sunt aici pentru a spune clar că numărul mare de vieți umane nu este un motiv de frică. În loc de teama de suprapopulare, ar trebui să ne concentrăm pe supraconsumarea resurselor planetei de către cei mai bogați dintre noi", a mai spus Kanem.

„Suntem proști și lacomi”

Joel Cohen, de la Laboratorul de Populații al Universității Rockefeller vorbește de prostie și lăcomie și este de părerea că populația planetei ar trebui să aibă biocapacitatea a 1,75 Pământuri pentru a satisface în mod durabil nevoile și asta pentru că nu se informează.

"Suntem proști. Ne-a lipsit prevederea. Suntem lacomi. Nu folosim informațiile pe care le avem. Acolo stau alegerile și problemele", a spus Cohen.

"Alegerile noastre fac ca oamenii să consume mult mai multe resurse biologice, cum ar fi pădurile și pământul, decât poate regenera planeta în fiecare an. Consumul excesiv de combustibili fosili, de exemplu, duce la mai multe emisii de dioxid de carbon, responsabile de încălzirea globală", susține Cohen.

Organizația Națiunilor Unite estimează că planeta noastră va găzdui 9,7 miliarde de oameni până în 2050. Există însă o cifră cât se poate de reală care dă fiori. În condițiile în care Pământul produce suficientă hrană, 800 de milioane de oameni sunt „subnutriți cronic”.