Pakistanul a testat cu succes o rachetă balistică care are capacitate nucleară (VIDEO)

Pakistanul a testat cu succes o rachetă balistică, având capacitate nucleară. Anunţul a fost făcut de oficiali din cadrul Ministerului Apărării de la Islamabad.

Proiectilul poate transporta o focoasă nucleară până la o ţintă aflată la 650 de kilometri distanţă.

În urmă cu două zile, India, rivalul tradiţional al Pakistanului, a testat cu succes o rachetă balistică cu rază medie de acţiune. Ea a parcurs o distanţă de aproape două mii de kilometri.

De-a lungul anilor, India şi Pakistan au purtat trei războaie.

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt