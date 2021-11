Pâinea, mai scumpă la Bălți. Oamenii spun că vor fi nevoiți să economisească fiecare ban

Pâinea va fi mai scumpă, la Bălţi. De joi, Combinatul de Panificație din oraş a majorat cu un leu prețul pâinii. Astfel, pentru pâinea rotundă și franzela „De dimineață”, bălţenii vor plăti cinci lei şi 50 de bani, iar franzela „Orășenească” costă acum şase lei.

Vestea i-a nemulţumit, mai ales, pe oamenii în etate, care spun că vor trebui să economisească fiecare ban.

"M-a sunat sora azi şi mi-a spus: gata, batoanele care erau patru cincizeci, deja sunt cinci cincizeci. Serios? Of, Doamne, nici nu am cuvinte. E greu, nu am nimic ce spune. Din zi în zi, situaţia este mai critică".

"Este foarte rău pentru că noi, pensionarii, numărăm fiecare ban. Cu două mii nu îţi permiţi multe. Totul se scumpeşte".

"Foarte scump. Suntem de la ţară, ne vom strădui să coacem pâinea noastră, de casă. Condiţiile sunt foarte grele, pensia s-a mărit, dar cu puţin".

"Este foarte rău. Eu cred că pentru bugetul pensionarilor va fi o lovitură grea. După recolta din acest an, cred că pâinea nu trebuia să se scumpească."

"Ne va bate la buzunar. Un leu aici, un leu acolo, se adună o sumă mare."

Directorul Combinatului de Panificație din Bălţi susţine că preţul pâinii a crescut din cauza scumpirii materiei prime.

"Pe parcursul anului 2021 preţurile la diferite materii prime şi derivatele pentru producerea pâinii mergeau în scumpire. Vorbim de motorină, vorbim de sare, vorbim de ulei şi, nu în ultimul rând, majorarea pe care am făcut-o vine şi în urma scumpirii gazului."

Şi în luna septembrie, Combinatul de Pâine din Bălți a majorat, cu 25 de bani, prețul franzelelor „Orășenească” și „De dimineață”.