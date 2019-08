PAGUBE PROVOCATE DE PESTĂ. De la începutul anului au fost sacrificaţi 331 de porci

De la începutul anului, 331 de porci din ţară au fost sacrificaţi pentru a împiedica răspândirea virusului pestei porcine. 300 de animale au fost în raionul Cahul, regiune unde au fost înregistrate cele mai multe focare ale bolii.

Până acum, pagubele depăşesc 660 de mii de lei, în condiţiile în care în bugetul de stat au fost prevăzuţi în acest scop doar 500 de mii de lei. Despre aceasta au anunţat reprezentanţii ANSA în cadrul unei conferinţe la care au participat producătorii de carne de porc din toată ţara.

Până acum au fost acordate aproximativ 16 mii 200 de lei proprietarilor de animale afectate de pestă porcină africană şi aproximativ 27 de mii de lei pentru animalele afectate de rabie, a anunţat directorul general adjunct al ANSA.



"Anual din bugetul de stat sunt alocaţi 500 de mii de lei pentru plătirea despăgubirilor oamenilor care au avut de suferit în urma sacrificării sau uciderea care au fost afectaţi. Acum se află în prelucrare dosare care depăşesc această sumă se estimează la 660 mii lei. Vor primi despăgubiri, doar deținătorii de porcine care au respectat regulile de transmisibilitate a animalelor şi regulile de biosecuritate", a declarat Ela Malai, director general adjunct, ANSA.



Autorităţile susţin că majoritatea focarelor de pestă porcină, şapte la număr, s-au înregistrat la Cahul. Drept urmare, luna trecută a fost închisă piaţa de carne din localitate. De situaţie au profitat magazinele mari, care ar fi majorat preţurile la carnea de porc.



"Am văzut că în magazine se majorează preţul la carne, noi am atenţionat organele de resort pentru a nu admite majorarea preţului la carne", a declarat Ela Malai, director general adjunct, ANSA.



La întrunirea de astăzi cu reprezentanţii ANSA au venit mai mulţi producători de carne de porc din zonele care nu au fost afectate de boală. Pentru a evita contactul cu virusul, aceştia spun că şi-au luat toate măsurile de precauţie.



"Măsurile biosecuritate întotdeauna au fost pentru noi de primă importanţă. De la filtrele sanitare care le avem pentru transport, atenţie de unde cumpărăm cerealele, filtrele sanitare pentru angajaţii noştri, măsurile de biosecuritate la comercializarea animalelor prin sectoare separate de acces. "



" Ne străduim să fie ferma izolată, să avem un filtru de securitate, medicul veterinar vine inspectează. "



Specialiştii spun că de la începutul acestui an au fost înregistrate 20 de focare de pestă porcină. Anul trecut, numărul focarelor a fost de 38.