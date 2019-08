Pagube de MILIOANE DE LEI pentru proprietarii magazinelor INUNDATE la Telelecentru. Ce spun reprezentanţii Apă Canal

O presupusă gafă a angajaţilor Apă-Canal Chişinău a provocat daune de câteva milioane de lei. Proprietarii a două magazine afirmă că în urma unor lucrări de reparaţie muncitorii au umplut cu apă subsolul unui bloc, plin cu haine şi materiale de construcţii. Incidentul s-a produs în cartierul Telecentru al Capitalei.



"Noi am început să scoatem toată mizeria, să spălăm. O zi noi am scos, astăzi a doua zi noi am spălat ce am putut. Marfa se strânge în saci şi pleacă la spălat, la aranjat iarăşi din nou. Noi avem prejudiciul material la moment calculat la un milion de lei", a spus Maria Cegodari, administratoarea magazinului.



"S-au stricat electroade, discuri de almaz, multe robinete pentru bucătărie, toate s-au inundat şi ruginesc şi nu le mai vindem. Aceasta este marfă care costă zece mii de lei, dar costă, dar aici costă la 40-50 de mii de lei. Iată el este nou, dar rugineşte", a precizat Mihail Gobjîlă, vânzător.



Păgubaşii dau vina pe neglijenţa muncitorilor "Apă Canal Chişinău".



"Au tăiat ţava neagră, care urma să fie închisă şi au conectato pe asta nouă albastră. Au plecat acasă dar au uitat să o închidă pe asta neagră, ea a rămas deschisă toată noaptea şi din ţava asta neagră a fost scursă apa la fel ca şi din asta albastră. A fost umplută mai întâi încăperea aceasta la mai mult de un metru, un metru şi 20", a declarat Maria Cegodari, administratoarea magazinului.



Responsabilii de la "Apă Canal Chişinău" afirmă că au iniţiat o anchetă internă pentru a înţelege exact ce s-a întâmplat.



"La moment este constituită o comisie care anchetează acest caz. Noi nu putem să spunem cine se face vinovat de inundarea acelui subsol. Când vom determina exact cauza vom decide şi cum să acţionăm", a punctat Nadejda Fotescu, purtător de cuvânt, "Apă Canal".



În condiţiile în care problema nu va putea fi soluţionată pe cale amiabilă, proprietarii celor două magazine afirmă că vor acţiona în instanţă furnizorul de apă.