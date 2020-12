Pădurarii sunt gata de iarnă. Au pregătit hrană pentru animalele din Rezervaţia Naturală "Codrii" (FOTOREPORT)

Odată cu sezonul rece, şi animalele sălbatice au nevoie de mai multă hrană. Angajaţii rezervațiilor naturale au început să pregătească tone de nutreţuri. Fânul, porumbul şi tescovina stau în depozite şi sunt gata de a fi servite. Dacă iarna va fi friguroasă, iar animalele nu vor avea de mâncare, atunci ele ar putea să caute hrană în gospodăriile oamenilor.În Rezervaţia Naturală "Codrii" sunt aproape 500 de animale sălbatice, dintre care peste 200 de cerbi pătaţi, în jur de 50 de cerbi nobili, 160 de căprioare şi peste 50 de mistreţi. Pădurarii au început să umple cele 15 hrănitoare încă din noiembrie."Fânul îl administrăm în perioada rece a anului, el se foloseşte ca hrană suplimentară. Mai punem măturiţe, frunzari, fiecare pădurar le are la cantoanele silvice şi le agaţă în copaci dacă zăpada este mai mare ei uşor le găsesc.", a declarat Ion Nicolaescu, inginer cinegetician.Totodată, din cauza secetei, în acest an au fost construite şapte adăpătoare cu o capacitate de până la 10 tone. Administraţia rezervaţiei a pregătit şi două depozite de tescovină de măr a câte 20 de tone fiecare."Se administrează pentru cerbi, căpriori şi mistreţ vedeţi câte urme şi cum ei vin. Am socotit ca acest nutreţ să ajungă pe toată iarna.", a declarat Nicolae Macari, pădurar cantonul 3, Rezervaţia Naturală "Codrii".Pentru un meniu cât mai bogat şi variat, pădurarii au pregătit şi zece tone de porumb."Administrăm porumbul pentru mistreţi şi cerb, căpriori. Este o hrană suplimentară care menţine animalul în rezervaţie să nu iasă în afară. Mai mănâncă şi din ghindă care este în pădure, dar o bază principală este porumbul"., a mai adăugat acesta.Angajaţii spun că dacă nu s-ar pregăti din timp, animalele ar putea părăsi rezervaţia pentru a căuta hrană."Dacă nu se administrează hrana asta atunci ei merg şi caută în alte locuri, pot să iasă la câmpuri, la trasee unde pericolul este foarte mare. Orice animal dacă are hrană şi linişte acolo el se păstrează şi stă".Rezervaţia Naturală "Codrii" are o suprafaţă de peste 5.000 de hectare. În total, pentru întreţinerea şi construcţia hrănitoarelor, a adăpătoarelor pentru animale, dar şi pentru procurarea nutrețurilor, administraţia rezervaţiei a cheltuit în acest an 174 de mii de lei. Potrivit Moldsilva, pentru hrana animalelor sălbatice din rezervaţiile din întreaga ţară, în 2020 au fost cheltuiți peste 3,6 milioane de lei.