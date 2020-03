Pacientul numărul 1 al Italiei s-a vindecat. Ce povestește bărbatul care și-a infectat apropiații

Pacientul numărul 1 la Italiei s-a vindecat şi a fost externat. În vârstă de 38 de ani, el a vorbit cu jurnaliştii despre experienţa prin care a trecut şi le-a cerut tuturor să stea acasă, pentru a evita transmiterea virusului.

Diagnosticat la 21 februarie, el şi-a infectat soţia gravidă şi alţi apropiaţi, printre care şi pe tatăl său. Acesta din urmă a murit din cauza complicaţiilor provocate de coronavirus.

"Îmi aduc aminte internarea în spitalul din Codogno, mi s-a spus că pentru 18 zile am fost la terapie intensivă, apoi am fost transferat în salonul de boli infecțioase, unde am început din nou să am contact cu lumea reală și să fac un lucru simplu, dar frumos: să respir. Din această experiență a mea oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să stea în casă, prevenția este indispensabilă pentru a nu răspândi infecția. Asta poate însemna inclusiv îndepărtarea de persoanele apropiate, de prieteni. Pentru că nu știm cine poate fi contagios. Eu am fost foarte norocos, pentru că am putut fi tratat. Acum s-ar putea să nu fie suficienți medici, personal sau mijloace ca să-ți salveze viața. Din această boală te poți vindeca! (Eu și familia mea, n.red.) vrem să uităm această experiență urâtă și să ne întoarcem la normalitate", a declarat Mattia, citează digi24.ro.

Autoritățile din Italia au anunțat luni seara că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 601 decese din cauza Covid-19, ceea ce reprezintă o scădere a numărului de morți în raport cu bilanțul de duminică, când, la fel, se înregistrase o ușoară ameliorare comparativ cu ziua precedentă (651).

În total, 6.077 de persoane au murit în Italia până acum din cauza coronavirusului SARS-CoV-2. Italia este țara cu cea mai gravă situație din acest punct de vedere. Sâmbătă s-a înregistrat nedoritul record de 793 de decese în 24 de ore.

În total, 63.927 de persoane au luat coronavirusul în Italia, unde se înregistrează cea mai mare rată de contagiune din lume: 1.057 de cazuri la un milion de locuitori.