Pacienții din țară sunt nemulțumiți de condițiile din spitale

Condiţiile din spitalele din ţară lasă de dorit şi tot mai mulţi pacienţi cu COVID-19 sesizează lipsa elementară a măsurilor de igienă. Unii se plâng că nu au apă, alţii că toaletele sunt defecte şi alimentaţia este precară.Un bărbat a postat pe facebook mai multe fotografii din secţia boli infecţioase a Spitalului Raional Floreşti."Am rămas șocat de ceea ce am văzut, pentru că în Europa și grajdurile sunt mai îngrijite. Eu consider că într-o țară europeană, în secolul 21, nici pacienții, nici medicii să fie internați, să activeze în asemenea condiții", a spus Alexandru Cazacu, fiul pacientei.Am încercat să obţinem o reacţie din partea instituţiei medicale, iar la telefon ni s-a spus că..."Noi comentarii nu dăm la telefon, dar la noi merge reparația. Sunt schimbări, reparația merge, în secții sunt schimbări", a spus angajata Spitalului din Floreşti.Un pacient cu COVID-19, internat la filiala de pe strada Puşkin a Spitalului Ministerului Sănătăţii, e îngrozit de condiţiile de acolo."Apa, adică de la robinet trebuia să bem. Mâncare pe sărite, m-au închis au spus că nu am voie să ies din cameră", a spus Nicolae Florea, pacient.Directorul Spitalului spune că instituția este în curs de reparație, iar pacienții ar trebui să fie mai înțelegători."Noi am pus acum diferite mecanisme de încălzire a apei, dar ne stăruim ca să facem ca să fie, la fiecare etaj este și apă caldă", a spus Gheorghe Țurcanu, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății.Postarea unei paciente din Soroca a stârnit multe reacţii, inclusiv din partea premierului, care a recunoscut problemele, dar a dezaprobat criticile."Nu este sens acum de făcut live-uri glamuroase cu starea precară a spitalelor, pentru că da, starea este precară. Asta este rezultatul atitudinii noastre față de acest sistem", a spus Ion Chicu, premierul Republicii Moldova.În cele din urmă, femeia a fost transferată într-o altă secţie, cu condiţii mai bune.Iar o pacientă de la Bălţi s-a plâns primarului, Renato Usatîi, care a venit în vizită la instituţia medicală şi s-a filmat live pe facebook.