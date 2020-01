Pacienţii de la o policlinică din Capitală, OBLIGAŢI să cumpere seringi, deși ar trebui să le primească gratuit

Cumpără seringi, deși ar trebui să le primească gratuit. Li se întâmplă pacienţilor de la Policlinica nr. 3 din sectorul Botanica, când vin să dea analize la sânge sau îşi fac alte proceduri medicale. Deşi personalul refuză să recunoască faptul că oferă contra cost servicii acoperite de polița medicală, oamenii confirmă acest lucru.

Pacienți susțin că sunt obligați să cumpere seringile, chiar dacă unii au refuzat să vorbească în fața camerei, de teamă că vor avea probleme:



" - Eu am cumpărat seringa. - De ce? Aveţi poliţă medicală? - Da, sigur că am. De unde să ştiu eu de ce a trebuit să cumpăr seringile. Nu mă filmaţi, vă rog".



Un bărbat a fost trimis de medic la farmacia din incinta policlinicii să-și cumpere seringi: "Medicul v-a spus să veniţi cu seringi? - Medicul. Noi am cumpărat mai multe pastile şi ne tratăm aici".



O asistentă medicală a fost foarte deranjată de întrebarea noastră și s-a arătat curioasă să afle numele celor care ne-au confirmat informația. Aceasta ne-a dus în depozitul instituției pentru a ne arăta că dispun de suficiente seringi.



"- Eu vreau să văd care pacient ... - O să vă uitaţi la ştiri şi o să vedeţi. - Nu se poate. - Eu vă rog să nu filmaţi dacă nu aveţi nicio permisiune. - Păi sunt nişte cutii de carton. - Nu-s cutii de carton, sunt seringi. - Sunt seringi în cutii de carton", a declarat asistenta medicală.



Și managerul instituției, Raisa Călin ne-a asigurat că ceea ce spun bolnavii este fals și că, ultima dată, stocul de seringi a fost completat în 2 inanuarie. Potrivit ei, unii pacienți interpretează eronat solicitările medicilor.



"Eu nu cunosc aşa cazuri. Eu nu ştiu de ce aşa informaţie la dumneavoastră este. Ar fi bine că dacă este vreo nemulţumire din partea pacienţilor, să se adreseze la managerul instituţiei pentru a soluţiona pe loc problema, pentru că, uneori, pacientul poate nu înţelege cum este de fapt", a declarat Raisa Călin.



Preţurile seringilor variază în funcţie de volumul lor. Cea de 20 de ml costă în jur de trei lei. Conform legislației, pacienții care au asigurare beneficiază de ele gratuit.