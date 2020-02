Pacienții cu viroze au format cozi pentru a ajunge la medicii de familie, iar farmaciștii vând în jur de 300 de măști zilnic

Crește numărul virozelor în Capitală. Potrivit Direcției sănătate din Chișinău, săptămâna trecută, au fost înregistrate 3.340 de cazuri de infecţii respiratorii acute, cu o treime mai mult decât în săptămâna anterioară și în creștere cu 17 la sută faţă de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, au fost depistate 138 de cazuri suspecte de gripă, dintre care doar opt au fost confirmate de laborator.



Dis-de-dimineață, la Asociația Medicală Teritorială din sectorul Ciocana al Capitalei, pacienții au format cozi pentru a ajunge la medicii de familie:



"Avem febră mare. Am chemat noaptea ambulanța. Toată noaptea 39, nu-i scădea temperatura deloc. Am chemat ambulanța și au spus că este viroză, de la ceață și de aceasta am venit la medic, ca să mergem cu tratamentul mai departe".



"Am răcit. Febră nu avem, curge nasul și tușește. L-am stropit în nas, în gât și ceai cu lămâie cu zmeură".



"Am stat acasă o săptămână. Am răcit și era tuse, febră. Deja ne-am tratat. Am primit sirop antituse și niște pastile. Mai mult ceai cu lămâie cu zmeură".



"Trebuie să ne alimentăm corect. Să hrănim copiii cu mai multe fructe. De dorit, ca în această perioadă, în care avem temperaturi instabile, fie e rece, fie e cald, să nu ducem copiii în aglomeraţie", a menţionat un medic de familie.



Potrivit doctorilor, în această perioadă, numărul pacienților cu viroze a crescut considerabil. Zilnic, un medic de familie ajunge să consulte până la 40 de bolnavi.



"Noi ne străduim totodată să vaccinăm populația contra gripei și an de an acoperirea vaccinală este tot mai mare și totodată la noi scade morbiditatea", a explicat Nicoleta Artin, medic de familie.



Cei mai afectați de infecții respiratorii acute sunt copiii. În Capitală, peste 2.000 de copii au fost afectați de viroze săptămâna trecută. 75 dintre ei au fost spitalizați.



"Dacă să vorbim de simptomele infecțiilor respiratorii virale, ele includ în sine febră 37.7 și mai sus, poate să fie și până la 40, dacă vorbim de gripă. Poate fi rinoree, dureri de cap, dureri musculare", a menţionat Nicoleta Artin.



Pe lângă spălatul pe mâini și evitarea locurilor aglomerate, măștile sunt o bună metodă de protecție, spun medicii. Farmaciștii vând în jur de 300 de măști zilnic. Preţul nu e mare, în jur de un leu bucata. Potrivit specialiștilor, ele pot fi folosite două - trei ore.



"Partea deschisă este spre față. Pe năsuc se apasă, pentru a o fixa de față și iată în acest mod vă protejați de contactul cu cineva care este bolnav", a explicat Irina Vidraşco, farmacistă.



În privinţa situaţiei epidemiologice din ţară, specialiştii de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică vor avea mâine date noi. Cert este că până săptămâna trecută, statistica indica o scădere faţă de perioada similară a anului trecut.