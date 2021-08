Pacienţii bolnavi de COVID-19, internaţi la Centrul de triere Moldexpo, REGRETĂ că nu s-au vaccinat: E rea boala asta

Din cei 50 de pacienţi bolnavi de COVID-19, internaţi la Centrul de triere Moldexpo, 47 nu sunt vaccinaţi. Ei spun că nu ar fi ajuns pe patul de spital, dacă s-ar fi imunizat, și-i îndeamnă pe oameni să nu cadă pradă știrilor false despre vaccin.



"E rea boala asta, e Doamne fereşte când te apucă, atunci te rupe în două şi nu te ajută nimic", a spus un pacient.



Ştefan Muntilă de 58 de ani susţine că nu a crezut în eficiența vaccinului şi a fost nevoită să treacă printr-un adevărat calvar după ce s-a infectat cu noul coronavirus: "- Vă pare rău că nu v-aţi vaccinat din timp. - Dacă făceam vaccinul, nu ajungeam în starea în care am ajuns eu. Dacă ştiam, deodată mă vaccinam".



Iar o bătrână, la fel nevaccinată, povesteşte cu lacrimi în ochi că este internată pentru a treia oară cu COVID-19: "Eu nu mai sunt om. Nu pot merge, s-au dus puterile definitiv din mine, nu mai am nici musculatură".



Mihail Codreanov are 35 de ani și de o săptămână este internat la centrul de triere. Bărbatul spune că din cauza virusului, acum, nu mai poate respira fără masca cu oxigen. El spune ar fi fost în stare şi mai gravă, dacă la trei zile după contactul cu o persoană infectată nu s-ar fi vaccinat.



"Sunt luptător profesionist de lupte greco-romane, am făcut box şi am evoluat la competiţii internaţionale, însă boala este mult mai puternică. Eu cred că consecinţele ar fi fost mai grave dacă nu mă vaccinam", a declarat Mihail Codreanov.

Specialiștii susțin că valul de îmbolnăviri este cauzat de rata mică de vaccinare în rândul moldovenilor. Alarmant este și faptul că în ultimele zile, numărul infectărilor a crescut cu 17%. În acelaşi timp, 99% dintre persoanele internate în secția terapie intensivă nu sunt vaccinate.