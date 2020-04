Pacienții bolnavi de COVID-19, îngroziți de condiţiile din spitalele din țară: Am rămas șocat de ceea ce am văzut

Condiţiile din spitalele din ţară lasă de dorit şi chiar dacă problema nu este o noutate, în plină pandemie, tot mai mulţi pacienţi cu COVID-19, sesizează lipsa elementară a măsurilor de igienă. Unii se plâng că nu au apă, băi, că toaletele sunt defecte, iar alimentaţia este proastă.



Acest bărbat şi-a spus păsul, ca mulţi alţii, pe facebook. El a postat mai multe fotografii făcute în secţia boli infecţioase a Spitalului Raional Floreşti, unde fusese internată mama sa. Acum acolo sunt trataţi bolnavii de COVID-19.



"Am rămas șocat de ceea ce am văzut, pentru că în Europa și grajdurile sunt mai îngrijite. Eu consider că într-o țară europeană, în secolul 21, nici pacienții, nici medicii să fie internați, să activeze în asemenea condiții", a spus Alexandru Cazacu, fiul pacientei.



Am sunat în anticamera instituţiei pentru o reacţie, dar după ce a auzit întrebarea, femeia care ne-a răspuns la telefon a spus doar că...



"Noi comentarii nu dăm la telefon,dar la noi merge reparația.Sunt schimbări, reparația merge, în secții sunt schimbări."



Iar Nicolae Florea, diagnosticat cu COVID-19, spune că a rămas îngrozit de condiţiile de la filiala de pe strada Puşkin a Spitalului Ministerului Sănătăţii.



"Apa, adică de la robinet trebuia să bem. Mâncare pe sărite, m-au închis au spus că nu am voie să ies din cameră", a zis Nicolae Florea, pacient.



Directorul Spitalului spune că instituția este în curs de reparație, iar pacienții ar trebui să fie mai înțelegători.



"Noi am pus acum diferite mecanisme de încălzire a apei, dar ne stăruim ca să facem ca să fie, la fiecare etaj este și apă caldă", a zis Gheorghe Țurcanu, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății.



Iar postarea unei paciente din Soroca a stârnit multe reacţii, care au ajuns chiar şi la urechile premierului, care a recunoscut că problema există. În cele din urmă, femeia a fost transferată într-o altă secţie, cu condiţii mai bune.



"Nu este sens acum de făcut live-uri glamuroase cu starea precară a spitaleleor, pentru că da, starea este precară. Asta este rezultatul atitudinii noastre față de acest sistem", a zis Ion Chicu, premierul Republicii Moldova.



Iar o pacientă de la Bălţi s-a plâns primarului, Renato Usatîi, venit într-o vizită în instituţia medicală şi s-a filmat live pe facebook.



"- De condiţii am nişte obiecţii, veceul nu corespunde. Apa caldă nu-i şi avem nevoie să ne spălăm.

- O să vă băiţi."

Acum tu-i poţi ajuta pe eroii din linia întâi. Duminică, Publika TV organizează un Teledon şi strânge bani pentru lucrătorii din sistemul medical. Acolo unde încă nu au ajuns finanţările din partea statului, putem ajunge noi toţi, împreună. Duminică, începând cu ora 12, urmăreşte Publika TV şi donează pentru eroii în alb.