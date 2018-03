PACIENŢI PUŞI PE PICIOARE: În 2017 au fost efectuate peste o mie de operaţii de protezare la şold şi genunchi

Peste o mie de operaţii de protezare la şold şi genunchi au fost efectuate în 2017, cu 154 mai multe faţă de 2016. 400 dintre ele au fost făcute la Institutul de Medicină Urgenţă din Chişinău. Chiar şi aşa, pe lista de aşteptare mai sunt încă aproape zece mii de pacienţi. Lidia Buianscaia are 77 de ani, iar acum o săptămână, a fost operată la şold. Femeia spune că acum se simte mult mai bine.



"Merg deja de sine stătător, pot să mă ridic, nu mai am acele dureri. Credeam că-mi va trece, dar cu fiecare zi mă simţeam tot mai rău", a spus pacientul, Lidia Buianskaia.



Printr-o situaţie similară a trecut şi acest pacient.



"Şchiopătam nu puteam să merg şi mergeam de abia, de abia, dar acum gata. Baba nici nu o să mă cunoască când o să vin", a spus pacientul, Gheorghe Grosu.



Medicii spun că au aproape zilnic operaţii de endoprotezare.



"Cel mai des se rupe osul la colul femural el este cel mai subţire şi atunci este şi cel mai fraged din cauza ceea că nu mai sunt atâtea minerale cât trebuie. Noi înlocuim partea acetabulară ori din partea bazinului şi partea ceea unde e capul osului femural", s spus şeful Secţiei ortopedie a IMSP, Mihail Darciuc.



Alţi pacienţi îşi aşteaptă încă rândul.



"Nu mă pot sprijini deloc fără bețe, nici prin casă nu pot să merg liber. Şi mă dor, mă dor peste măsură. Nu mii frică de loc şi sper la bine", a spus pacienta, Elena Andreuţă.



"Are dureri pronunţate la ambii genunchi, deformităţi pronunţate aşa numite genu varum, extensia este limitată, la fel şi flexia, mai mult dumneaei nu poate îndoia din ce cauză mersul este dereglat este dureros." PKA_BURT NUME FUNCTIE GHEORGHE CROITORU/directorul Clinicii universitare din cadrul IMSP, Gheorghe Coitoru.



Protezele pentru astfel de intervenţii sunt aduse din Statele Unite, Germania, Franţa şi Italia.



"Aici sunt absolut toţi parametrii de unde şi ce bucăţică de os se va tăia sub ce unghi, cu ce grosime.Numai un planning preoperator foarte bine pregătit cu o proteză bună, cu o echipă antrenată poate asigura rezultate bune", a spus directorul Clinicii universitare din cadrul IMSP, Gheorghe Croitoru.



O astfel de operaţie costă între 43 şi 180 de mii de lei, iar cheltuielile sunt suportate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În 2017, au fost alocate peste 15,8 milioane de lei, cu aproape trei milioane mai mult decât în 2016.