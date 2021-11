Pacienta infectată cu SARS-CoV-2, care a plecat din spitalul raional Râșcani, așa și nu a fost găsită

Pacienta de 71 de ani, internată cu COVID în Spitalul Raional Râşcani, aşa şi nu a fost găsită după aproape două săptămâni de la dispariţie. Directorul instituţiei medicale susţine că a demarat o anchetă de serviciu, iar angajaţii din secţia COVID au fost suspendaţi din funcţii. Potrivit poliţiei, în acest caz a fost iniţiat un proces penal, iar căutările continuă.



Rudele spun că femeia a fost internată la Spitalul raional Râşcani în 31 octombrie, însă au fost anunţate despre dispariţie abia în 4 noiembrie. Asta deşi, potrivit lor, imaginile camerelor de supraveghere a spitalului arată că ea ar fi plecat cu o zi înainte.



''De când este dată în căutare, medicii nu ne-au oferit niciun ajutor. Am fost şi i-am întrebat dacă au verificat camerele video, însă nu mi-au spus nimic.'', a declarat Irina Osipova, rudă a victimei.



Rudele susţin că femeia era perfect sănătoasă şi nu avea probleme de memorie.



''Sunt sigură că ceva s-a întâmplat, însă nimeni nu spune nimic. De la spital nu ştiu nimic, poate ea s-a simţit rău, poate cineva a observat că era inadecvată.''



Directorul Spitalului din Râşcani, Nicolae Ursu, ne-a spus că în acest caz a fost iniţiată o anchetă internă, iar angajaţii medicali responsabili în acea zi de pacienţii cu COVID au fost suspendaţi din funcţii. Este vorba despre două asistente medicale şi două infirmiere. Potrivit Codului Muncii, acestea vor fi sancţionate disciplinar.



Neurologii susţin că unii pacienți care ajung la spital cu forme grave şi extrem de grave de COVID-19, pot dezvolta anumite afecţiuni neurologice.



''Colopatia este din cauza oxigenării creierului, dar dacă lucrează plămânii mai rău, respectiv vascularizarea şi oxigenarea creierului suferă. Creierul dacă nu are oxigen suficient se schimbă şi funcţiile. Apar dereglările şi de gândire, de analiză şi de reacţie adecvată.'', a explicat Alexandru Grumeza, medic la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie.



Oamenii legii au aflat despre dispariţia femeii de la conducerea spitalului. Potrivit lor, în căutări au fost implicaţi şi voluntari.



''Au fost verificate fâşiile forestiere, iazurile, locurile de aflare acesteia. Au fost audiate mai multe persoane din anturajul femeii.'', a informat ina Moscaliuc, ofiţer de presă al Inspectoratului de Poliţie Râşcani.



Femeia este originară din satul Păscăuți, raionul Râşcani. Aceasta nu are copii și locuiește de una singură. Ultima dată când a fost văzută, ea era îmbrăcată într-o blană de culoare cafenie, pantaloni negri și era încălțată în șlapi.

Pacienta are o înălțime de 1,60 metri. Cei care au informaţii despre locul aflării ei sunt rugaţi să sune la 112 sau la numărul de telefon al nepoatei sale 68 484 917.