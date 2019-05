Pacea nu este un lux, ci o alegere! Sportivul Ion Lazarenco şi-a lansat primul spot de promovare a păcii

"Pacea nu este un lux, ci o alegere"! Cu acest slogan, înotătorul Ion Lazarenco, care a fost nominalizat de guvernul Moldovei la Premiul Nobel pentru Pace, a lansat primul spot de promovare a mesajului său în lume. În filmuleţ, sportivul vorbeşte despre cât este de important să trăim în linişte şi să renunţăm la conflictele artificiale.





"Eu mă consider cetățean al acestei planete și am un mesaj pentru oameni. Cred că noi am venit pe Pământ pentru o perioadă scurtă de timp, iar în urma noastră trebuie să lăsăm o lume mai bună. Noi, oamenii, suntem ființe raționale, este de datoria noastră să renunțăm la conflictele artificiale pentru cauze infinite."