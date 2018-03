(P) Membri noi în managementul BC Victoriabank SA

Managementul BC Victoriabank SA, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, are – începând cu 5 martie a.c., doi membri noi, Bogdan Pleşuvescu – Preşedinte al Comitetului de Direcție şi Vasile Donica – Vicepreşedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Băncii Naționale a Moldovei pentru exercitarea funcției.

Bogdan Pleşuvescu are peste 17 ani de experiență în management şi o vastă expertiză în domeniul comercial şi al afacerilor. În ultimii 7 ani şi-a extins aria de competență în domeniile: remediere credite, workout, reglementare, fuziuni şi achiziții de instituții financiar-bancare din România. A făcut parte din echipele restrânse de negociatori ale Băncii Transilvania (BT) în tranzacțiile majore din ultimii ani, şi anume achiziția Volksbank şi Bancpost de BT. Este Preşedintele Comisiei Juridice a Asociației Române a Băncilor din România, membru al Turnaround Management Association România şi membru al Consiliului Director al Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar din România. În 2017 a fost nominalizat de pretigiosul portal de specialitate The Legal 500 în clasamentul GC Powerlist Central and Eastern Europe, care cuprinde cei mai influenți General Counsel din Europa Centrală şi de Est. Vasile Donica este economist de aproape 20 de ani, cu experiență în domenii precum audit, banking, workout şi leasing. A coordonat timp de 5 ani BT Leasing MD, companie devenită lider de piață în funcție de valoarea finanțărilor de mijloace fixe acordate în leasing.

Echipa BC Victoriabank SA mulțumește domnului Corneliu Ghimpu, Prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC Victoriabank SA, pentru efortul depus și rezultatele remarcabile obținute sub coordonarea sa de către BC Victoriabank SA.

După finalizarea tranzacției în luna ianuarie a.c., Banca Transilvania și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au devenit acționari majoritari, având 66,77% din capitalul social al BC Victoriabank SA. BT va replica modelul său de business la BC Victoriabank SA. Având în vedere această strategie, acționarii băncii din Republica Moldova, împreună cu Corneliu Ghimpu, Prim–vicepreședinte, au considerat oportună completarea top managementului cu reprezentanți ai Grupului Financiar Banca Transilvania.

Banca Transilvania şi BERD, ca parteneri strategici şi acționari la BC Victoriabank SA, şi-au propus să continue creșterea băncii şi să contribuie la consolidarea mediului bancar din Republica Moldova.

