Ozzy Osbourne a dezvăluit ultimele cuvinte ale lui Lemmy Kilmister înainte să MOARĂ

foto: publika.md

Ozzy Osbourne a dezvăluit într-un interviu pentru revista Metal Hammer ultimele cuvinte pe care fondatorul formaţiei britanice Motörhead, Lemmy Kilmister, i le-a spus înainte să moară, relatează vineri metalheadzone.com.



Osbourne a vorbit de asemenea despre moartea recentă a unor simboluri ale muzicii rock precum David Bowie, Chris Cornell şi Chester Bennington.



"Lemmy a murit cu ceva timp în urmă. Înainte să moară mi-a spus: 'Ei bine, aş mai fi putut avea încă 10 ani dacă aş fi făcut toate lucrurile aşa cum trebuia, însă am făcut lucrurile în felul meu'. Ştia ce face. Este trist şi mi-e dor de el", a spus Ozzy Osbourne.



"I-am spus soţiei mele: 'De ce am supravieţuit? şi ea mi-a răspuns: 'Nu te plânge!'. Dacă nu ar fi fost Sharon, aş fi murit de mult. Obişnuia să mă dojenească tot timpul în legătură cu asta. Mi-am dat seama: 'Chiar vreau ca oamenii să-şi amintească de mine ca de un drogat trist şi un alcoolic nebun?", a spus Osbourne.



Dar, a mai spus rockerul, "dacă mi-ai fi întrebat cu ani în urmă: 'Cât timp crezi că vei trăi?' aş fi spus, 'voi fi mort până la 40 de ani!'. Norocul m-a urmărit tot timpul", a mai spus el.



"Dacă ai citi o ştire care spune 'Ozzy Osbourne a fost găsit mort în camera sa de hotel", nu ai spune 'Oh, chiar aşa?', ai spune 'Ei bine, evident!' ", a afirmat muzicianul britanic.