Ozan Kabak a ajuns să-l înlocuiască pe idolul său la echipa favorită, Virgil Van Dijk

A ajuns să-l înlocuiască pe idolul său la echipa favorită încă din copilărie. Este vorba despre tânărul fotbalist Ozan Kabak, recent transferat de FC Liverpool.Acum câțiva ani, el a primit în dar tricoul lui Virgil Van Dijk cu autograf, iar acum a îmbrăcat tricoul lui Liverpool, fiind deja membru al acestei formații. Clubul englez l-a adus, sub formă de împrumut de la Schalke 04, pe fundașul turc ca înlocuitor al lui Van Dijk, care este accidentat și nu va mai juca în acest sezon."Liverpool a fost echipa mea favorită din copilărie. Așa că am vrut mereu să ajung la acest club cu fani de excepție. Deci, a fost visul meu, care acum a devenit realitate."Ozan Kabak a semnat o înțelegere cu "cormoranii" până în vară cu opțiunea de a se transfera definitv la gruparea de pe Anfield în schimbul a 20 de milioane de euro."Mă simt atât de fericit și entuziasmat. Liverpool e un club atât de minunat. Vreau să-mi demonstrezi abilitățile, vreau să joc. Aștept cu nerăbdare să evoluez și să obțin primele victorii cu acest club uimitor."Kabak este produsul Academiei lui Galatasaray Istanbul, echipă pentru care a debutat la nivel de seniori pe vremea când avea doar 18 ani.Un an mai târziu s-a transferat la Vfb Stuttgart iar peste șase luni a fost cumpărat de Schalke cu 15 milioane de euro. Tot în acel sezon a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Bundesliga.