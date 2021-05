Ouă, cozonac și multă carne. Recomandările nutriționiștilor pentru a evita un șoc alimentar

Tradiţional, moldovenii sărbătoresc Învierea Domnului cu mese doldora de bucate. Totuşi, nutriţioniştii ne îndeamnă să nu uităm că am ieşit din post, iar organismul nu trebuie supus unui şoc alimentar. De aceea, să ţinem cont de măsură.Pentru multe gospodine sărbătorile pascale se transformă într-o adevărată competiţie. Acestea se întrec la gătit bunătăţuri pentru masa de sărbătoare."Răcituri, sărmăluţe, un iepuraş, salate. Ca la ţară. Dacă rămâne mâncare, ce faceţi cu ea? - O punem în frigider şi o mâncăm în trei zile de Paşte.""Miel, răcituri, pârjoale, mâncare tradiţională. Trebuie să avem grijă, să nu mâncăm multă grăsime, mai multe fructe, legume. Asta cred eu, că tot am postit şi nu ştiu cum o să trec mai departe.""Avem de toate pe masă: miel, pască, ouă roşii, pârjoale... Masa este bogată. De Paşte cheltuim toţi banii. - De ce? - Pentru că până la masă am postit. ""Ouă vopsite, pască, mai facem şi salată. Plecăm şi la ţară, facem un grătar. - Cum trebuie să mâncăm dacă am postit? - Oleacă mai puţin. Stomacul e deprins cu mâncare de post şi dacă îi dăm mai mult, e mai rău. "Specialiştii spun că cei care au postit trebuie să aibă mare grijă la ce consumă în ziua de Paşte. Prea multe carne, ouă şi cozonaci mâncaţi pot duce la o toxiinfecţie alimentară sau şi mai rău, pot provoca o pancreatită.CRISTINA CEREVATENCO, nutriţionist:"Este foarte bine să mâncăm carne dacă este foarte binevenită. Dacă este miel, este în regulă. Doar că trebuie să facem combinaţie de carne cu salată, carne cu legume. Nicidecum carne cu cartofi prăjiţi. Iar cu ciocnitul ouălor ar fi bine să nu exagerăm. Pe parcursul zilei ar fi bine să mâncăm un ou, maxim două. Dar la altă masă, nu la cea principală. "Peste o săptămână, pe moldoveni îi aşteaptă din nou mese copioase, pentru că vine Paştele Blajinilor.