OU GIGANTIC, instalat în centrul oraşului Făleşti. Decoraţiunea atrage toate privirile trecătorilor: Frumos şi plăcut

foto: publika.md

Un ou gigantic din fier instalat în centrul oraşului Făleşti atrage toate privirile trecătorilor. Decoraţiunea are o înălţime de peste trei metri şi jumătate şi a fost înfrumuseţat cu alte 400 de ouă mici. Acestea au fost confecţionate din lemn de copiii de la centrul de creaţie din Făleşti.



Oamenii spun că oul le atrage privirile şi nu ezită să se oprească pentru a imortaliza momentul printr-o fotografie:



"Noaptea luminează tot. Am trecut noaptea pe aici pe şosea şi era luminat foarte frumos, ziua se observă mai puţin, dar noapte e frumos".



"Este frumos şi plăcut, noi tocmai am venit de la Moscova şi este plăcut să vezi aşa ceva la noi în oraş".



"Ne bucurăm că există aşa conducere care face frumos pentru oraş. Ne mândrim cu asta, suntem bucuroşi că ceva se face".



Ideea i-a venit preşedintelui raionul Făleşti, care a vrut astfel să-i felicite pe locuitori cu ocazia sărbătorilor pascale.



"Mi-am dorit foarte mult ca acest simbol să fie aici în faţa consiliului raional, ca toată lumea care trece pe aici să mediteze încă odată asupra adânca valoare a frumoaselor tradiţii creştine. Tot timpul avem aici în faţa acestui ou pascal tineri, mămici cu copii sau persoane în etate", a declarat Iraida Bânzari, preşedintele raionului Făleşti.



Oul gigantic este instalat în centrul oraşului Făleşti pentru al doilea an consecutiv şi va fi scos după sărbători.