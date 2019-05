Ostaşii români căzuţi la datorie pe teritoriul Moldovei în cel de-Al Doilea Război Mondial, comemoraţi cu salve de arme şi depuneri de flori

Ostaşii români căzuţi la datorie pe teritoriul Republicii Moldova în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial au fost comemoraţi cu salve de arme şi depuneri de flori. În satul Stoicani din raionul Soroca, unde au fost înmormântaţi aproape o sută de eroi, a avut loc o slujbă de pomenire.

Acum 14 ani, locul era păşune pentru vite. Ana Bejan este una dintre persoanele care s-au implicat în amenajarea cimitirului. Femeia spune că groapa în care au fost înmormântaţi ostaşii a fost descoperită de câţiva germani, care au venit în 2005 să caute oseminte ale soldaţilor nemţi. Când au făcut săpături, au găsit în gropile comune rămăşiţe ale soldaţilor nemţi, români şi ruşi.



"Oamenii de bună credinţă au venit şi au săpat aceste gropi. Aici au zăcut ani de zile, ca să descoperim prin monografie şi numele lor, să facem un monument şi din 2005 să venim mereu aici. Are o istorie extraordinară această cruce, pentru că nemţii au lăsat o cruce în memoria ostaşilor români", a menţionat Ana Bejan, profesoară.



Fratele bunicii acestui bărbat a fost îngropat într-un oraş din Rusia, unde a luptat. Iar pentru că în Cimitirul din Stoicani a fost descoperit un bărbat care purta acelaşi nume, familia a hotărât să-l comemoreze ca pe o rudă de sânge.



"Familia noastră a hotărât să-l înfieze. Să construim o cruce. ca să-l pomenim de rând cu celelalte rude. Venim mereu, venim cu emoţii", a spus Mihai Zeamă, profesor de istorie.



Primarul oraşului Soroca, Victor Său, povesteşte că şi bunicul său a luptat în Armata Română. Bătrânul s-a stins din viaţă acum 12 zile, la vârsta de o sută de ani.



"El a fost veteran de război, plutonier la regele Mihai. Şi-a îndeplinit datoria la Constanţa. A depăşit toate greutăţile războiului, a trecut inclusiv şi lagărele sovietice. La Soroca a vizitat şi nu doar odată. În 2018 l-am bucurat cu un stră, strănepot. Am fost toţi împreună la bunelu. S-a bucurat mult pentru că cinci generaţii am sărbătorit acest eveniment frumos", a declarat Victor Său, primar de Soroca.

La Cimitirul Ostașilor Români de la Stoicani a avut loc şi o slujbă de pomenire.



Prezent la eveniment, ambasadorul României la Chişinău spune că astfel de momente au o încărcătură emoţională deosebită.



"Pe de o parte să lăsăm o lacrimă de recunoştinţă pe mormântul eroilor români care au căzut pe aceste frumoase meleaguri, pe de altă parte, să le mulţumim veteranilor armatei române care au contribuit prin jertfa lor la ceea ce suntem noi astăzi", a punctat Daniel Ioniţă, ambasadorul României la Chişinău.

În satul Stoicani, raionul Soroca s-au dus lupte grele în perioada 13-19 iulie 1941.