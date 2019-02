OSTAŞII MORŢI, COMEMORAŢI: În memoria eroilor din Afganistan au fost depuse flori

Embed:

Ororile războiului îi unesc şi astăzi pe moldovenii care au luptat în Afganistan. La 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice, sute de veterani au participat la Chişinău la un marş de comemorare şi au depus flori la monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.



Veteranii au pornit în marş către Complexul Memorial "Feciorilor Patriei, Sfântă Amintire" din sectorul Râşcani al Capitalei.



Deşi au trecut 30 de ani, veteranii războiului din Afganistan spun că nu pot uita prin ce au trecut.



"Îi comemorăm pe cei căzuţi, ne pare rău că s-a întâmplat aşa, dar sper că pentru noi ei nu vor fi ca o carte ce poate fi arsă cu uşurinţă, ci vor rămâne mereu în amintirile noastre", a spus veteranul de război, Victor Carpov.



"Pe acele timpuri împărțeam toţi aceeaşi bucăţică de pâine, poate că şi apa", a spus veteranul de război, Iacob Gorcea.



Constantin Racoviţă spune că cele mai dureroase momente erau atunci când îşi pierdeau camarazii de luptă.



"Căutam doi camarazi de ai noştri care au dispărut fără urmă, am intrat să-i căutăm şi am fost şi noi atacaţi, duşmanii ne aşteptau, am fost atacaţi, eu am fost primul rănit iar după asta şi alţi băieţi. unul a ars de viu. după asta i-au găsit şi pe ceilalţi doi băieţi fără capete, erau tăiate capurile", a spus veteranul de război, Constantin Racoviţă.



Cu flori la monument au venit şi mai mulţi oficiali.



"Astăzi îi deplângem pe cei care care au murit în război şi ale căror nume sunt scrise aici. În această zi ne plecăm capetele şi îi deplângem, dar ne simţim şi mândri de curajul şi spiritul celor care au luptat pe front", a spus preşedintele, Uniuniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, Mihail Mocanu.



"Este o mare onoare să fiu astăzi aici alături de eroii care au dat dovadă de curaj, devotament şi şi-au onorat cu demnitate obligaţiile faţă de jurământul militar dar şi să-i comemorăm pe cei are au căzut pe câmpul de luptă", a spus ministru al Apărării, Eugen Sturza.



La sfârșitul manifestației, veteranii au fost serviți cu mâncare ostăşească pregătită la o bucătărie de campanie.



"Erau tovarăşii noştri cu care am trecut prin multe încercări, a fost greu. Ne aducem aminte în această zi dedicată lor, în care ne întâlnim cu prietenii, deşi noi ne aducem aminte de camarazii noştri zilnic."



"Mulţi au decedat, alţii au reuşit să ajungă acasă şi totul e bine la ei. Dumnezeu să-i ierte."



Aproximativ 13 mii de soldaţi moldoveni au participat la războiul din Afganistan, iar 300 dintre ei şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă.