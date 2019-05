Ospăţ de zile mari. Cei mai renumiţi bucătari din Capitală divulgă secretele culinare

Ospăţ de zile mari! Şase, cele mai bune restaurante din Chişinău vor divulga toate secretele bucătăriei latino-americane în cadrul unui eveniment care va avea loc în data 8 iunie.

Tot aici, invitaţii vor avea posibilitatea să participe la o loterie de caritate.

Evenimentul este kid-friendly iar copii mai mici de 6 ani au acces gratuit.

The Ultimate Charity Latin American Food Challenge este un eveniment organizat cu scopul de a colecta fonduri pentru a susține activitatea Hospices of Hope Moldova și anume dezvoltarea și consolidarea Rețelei Naționale de Servicii de Îngrijire Paliativă Hospices of Hope Moldova.