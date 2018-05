OSCE susţine deschiderea birourilor de înmatriculare de la Râbniţa şi Tiraspol

foto: publika.md

OSCE este dispusă să finanţeze deschiderea birourilor de la Rîbniţa şi Tiraspol, care vor elibera plăcuţele de înmatriculare neutre pentru maşinile din stânga Nistrului. Acest lucru a fost anunţat, astăzi, după încheierea unei noi runde de negocieri în formatul 5+2, care s-a desfăşurat la Roma. Participanţii au apreciat progresele înregistrate în ultima perioadă de Chişinău şi Tiraspol şi au declarat că 2018 este un an istoric în procesul de reglementare a diferendului transnistrean.



Cel două birouri vor fi funcţionale începând din data de 1 septembrie a acestui an. Mediatorii și observatorii au salutat părțile pentru realizarea remarcabilă a încheierii în aprilie 2018 a unui acord complex privind participarea vehiculelor din Transnistria în traficul internațional.



"Într-un final, ambele părți au ajuns la un compromis care au cel puțin un numitor comun și este un compromis bun. Acesta poate fi important atât pentru oamenii de la Chișinău, cât și pentru cei de la Tiraspol. Italia a anunțat că noi suntem gata să contribuim financiar la deschiderea birourilor oficiale de înregistrare. De asemenea, avem proceduri rapide care vor duce la implimentarea completă a acestui acord istoric", a spus Franco Frattini, reprezentant special OSCE pentru reglementare transnistreană.



De cealaltă parte, reprezentanţii de la Chişinău şi Tiraspol au confirmat că există voinţă politică pentru ca protocoalele semnate până acum, dar şi cele viitoare vor fi implementate cu succes.



"Există arii de intervenţii foarte clare la care suntem orientaţi în perioada imediat următoare. Punerea în aplicare a acestui mecanism, începând cu 1 septembrie, a mijloacelor de transport. Vorbim de modernizarea, funcţionalitatea podului din Gura Bîcului, dar inclusiv elemente de securitate. La fel, me referim şi la eliberarea oricăror bariere care ar putea împiedica bunul proces care ar putea sprijini procesul de reglementare", a spus Cristina Lesnic, reprezentantul Chişinăului în negocieri.



"Semnarea protocoalelor pe care noi le-am reuşit, în noiembrie, anul trecut. Decizie legată de plăcuţele de înmatriculare arată că noi putem înregistra rezultate, dacă există dorinţă politică", a spus Vitalie Ignatie, reprezentantul Chişinăului în negocieri.



Protocolul de la Roma, semnat de părți, mediatori și observatori include termene și mecanisme pentru a asigura finalizarea rapidă a priorităților restante. La fel, a fost reconfirmată data de 1 august pentru fermieri, astfel încât să poată intra în posesia terenurilor agricole. Ultima rundă de negocieri în formatul "5+2" a avut loc în noiembrie anul trecut la Viena, Austria