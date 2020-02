OSCAR 2020: "Parasite", cel mai bun film. Lista completă a câştigătorilor

Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar s-a încheiat duminică noapte la Los Angeles cu o mare surpriză, care scrie, de altfel istorie.

Filmul sud-coreean "Parasite" a câștigat atât la categoria cel mai bun film, cât și la categorie cel mai bun film într-o limbă străină, iar regizorul Bong Joon-ho a luat OSCAR pentru regie, învingând nume mari din cinematografie, scrie digi24.ro.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2020:



Cel mai bun film: "Parasite"



Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho ("Parasite")



Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix ("Joker")



Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger ("Judy")



Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern ("Marriage Story")



Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Parasite" (Coreea de Sud)



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Toy Story 4"



Cea mai bună scenografie: "Once Upon a Time... in Hollywood"



Cel mai bun scenariu adaptat: "Jojo Rabbit" (Taika Waititi)



Cel mai bun scenariu original: "Parasite" (Bong Joon Ho şi Han Jin-won)



Cea mai bună imagine: "1917"



Cel mai bun montaj: "Ford v Ferrari"



Cea mai bună coloană sonoră: "Joker" (Hildur Gudnadóttir)



Cel mai bun cântec original: "I'm Gonna Love Me Again" (compus de Elton John pentru filmul "Rocketman")



Cel mai bun montaj de sunet: "Ford v Ferrari"



Cel mai bun mixaj de sunet: "1917"



Cele mai bune efecte vizuale: "1917"



Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Bombshell"



Cele mai bune costume: "Little Women"



Cel mai bun scurtmetraj animat: "Hair Love"



Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Neighbors' Window"



Cel mai bun lungmetraj documentar: "American Factory"



Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).