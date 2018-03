Oscar 2018. THE SHAPE OF WATER, cel mai bun film

Seară de gală la teatrul Dolby din Los Angeles, unde s-a încheiat cea de a 90-a ediţie a premiilor Oscar - cele mai importante distincţii din industria cinematografiei americane.

Premiul pentru cel mai bun film a fost atribuit peliculei "The Shape of Water" - o poveste de dragoste dintre o femeie de serviciu mută şi o fiinţă amfibie creată în laborator.



Prezentatorul, Jimmy Kimmel, a făcut o glumă pe seama incidentului de anul trecut, când un alt film a primit din greşeală premiul pentru cea mai bună peliculă.



"În acest moment nu se mai poate produce nicio greşeală. Ce s-a întâmplat anul trecut e demult uitat", a spus Jimmy Kimmel, prezentatorul galei Premiilor Oscar.



Iar regizorul filmului, Guillermo del Toro, a luat Oscarul pentru cel mai bun regizor. Francis McDormand a obţinut distincţia pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Ea a fost protagonista "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". La îndemnul actriţei, femeile nominalizate la toate categoriile s-au ridicat în picioare.



"Aş fi onorată să am alături de mine toate femeile nominalizate în această seară", a zis Francis Mcdormand, laureată a premiului Oscar.



Gary Oldman a luat trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal. El l-a jucat pe fostul premier britanic Winston Churchill în "Darkest Hour".



Pelicula "GET OUT" a obţinut premiul pentru cel mai bun scenariu, iar actorii Sam Rockwell şi Allison Janey au primit distrincţiile pentru cei mai buni actori în roluri secundare. Oscarul pentru cel mai bun film străin merge în Chile: Sebastian Lelio este marele câştigător datorită filmului "Una Mujer Fantastica". "Icarus" a câştigat la categoria cel mai bun documentar.