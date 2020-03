"Orient 2020": Pe poligonul de la Bulboaca au avut loc trageri de luptă

Poligonul Armatei Naționale de la Bulboaca s-a transformat pentru o zi într-un adevărat câmp de luptă. Peste 500 de militari cu zeci de mașini de luptă au participat la exercițiul tactic ”Orient 2020”. La finalul exercițiului, ministrul Apărării, a remarcat buna pregătire a soldaţilor moldoveni, dar și despre faptul că au în dotare un echipament foarte vechi.

Exercițiile militare au început cu prezentarea tehnicii de luptă. Ulterior, militarii au demonstrat cât de bine știu să efectueze trageri cu tunul, obuziere și sisteme antitanc.



”Am nimicit țintele. Am mai încercat anterior să nimicesc țintele. Încetișor ne reuşeşte. Astăzi, am acumulat mai multă experiență. A fost foarte interesant și chiar destul de ușor. În timp ce efectuăm ochirea, trebuie să fim foarte atenți la cum punem înălțătorul la armă, din ce direcție bate vântul”.



Totodată, militarii au executat exerciții de scotocire și verificare a încăperilor, pentru a nimici elementele isurgente din orașul improvizat. Nicolae Petrov este unul dintre militarii care au participat la această demonstrație. Acesta spune că pregătirile au durat două săptămâni, iar aceste aplicații sunt importante pentru cariera lui.



”În acest exercițiu, cordon scotocire, militarul are nevoie de următoarele calități: de a fi tare de caracter, agresiv, violență, rapiditate și încredere în forțele proprii și a colegilor săi. Cred că fac față acelor cerințe”, a spus militarul, Nicolae Petrov.



Mai mult, în cadrul exercițiului, a participat doar o singură femeie, în calitate de pușcaș. Veronica Hachi din Călărași se află în armată de trei luni, iar acesta este un vis din copilărie.



”Mă bucur că am fost unica din fete care am participat. Emoții, sigur că emoții, dar îmi place ceea ce fac. Nu prima dată țin o armă în mână, anterior am mai împușcat și o fată poate face față în acest domeniu”, a spus soldatul, Veronica Hachi.



Evenimentul face parte dintr-un exercițiu amplu de instruire a soldaților.



”Militarii sunt pregătiți, pentru a acționa. De aceasta desfășurăm exerciții, anume pentru a dezvolta capacitățile de interoperabilitate, în ceea ce ține de unitățile Armatei Naționale”, a spus maiorul Armatei Naționale, Ion Coţofană.



Demonstrațiile militarilor au fost urmărite de ministrul Apărării, Victor Gaiciuc. Oficialul s-a aratat mulțumit de prestația militarilor. La final, acesta s-a urcat într-o mașină de luptă, pentru a verifica starea tehnică a acesteia.



”Am verificat încă odată pregătirea ostașilor noștri. Eu m-am convins, astăzi, de pregătirea bună, aș considera eu, a ostașilor noștri, a militarilor, a capacităților lor de luptă. Tehnica, eu îmi dau seama că nu este chiar nouă, dar este reparată, este pregătită. Personal am decis să văd cum se simte ostașul simplu la volanul acestei mașini”, a spus ministrul Apărării, Victor Gaiciuc.



Exercițiul tactic cu trupe în teren ”Orizont 2020” se va desfășura până în data de 6 martie.