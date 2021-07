“OrheiLand”, cea mai râvnită destinație din țară pentru odihna copiilor. Distracția este gratuită

Atmosferă de poveste la cel mai mare parc de distracţii din ţară "OrheiLand". În weekend, aproape 13 mii de persoane, din mai multe colţuri ale ţării, au vizitat zona de agrement, pentru a-și lua porția de adrenalină și bună dispoziție. Autorităţile din Orhei spun că „OrheiLand” a devenit cea mai râvnită destinație de vară pentru familiile din Moldova, mai ales că aici totul este gratuit.

Toboganele gonflabile şi trambulinele de la "OrheiLand" sunt luate zilnic cu asalt de vizitatori de toate vârstele.



”E super băieți. E foarte frumos, foarte bine, pe timp de vară e o plăcere să vii să te odihnești cu copiii.”



Victor Tumurciuc, împreună cu cei 4 copii, a venit la ”OrheiLand” de la Fălești.



”Este o plăcere foarte mare și amintiri frumoase pentru copiii care vin și se distrează aici. O să mai venim când o să mai fie posibilitate special pentru copii.”



La "OrheiLand" a fost trafic aglomerat în orășelul auto, unde sunt amenajate străzi cu semafoare, un post de poliție, precum și magazine auto.



”Ca la OrheiLand nu e nicăieri. Doar peste hotare poți să vezi așa ceva. Nici chiar la Chișinău nu este așa ceva. Aici e cel mai interesant.”



Iubitorii de adrenalină au putut simţi energia junglei, urcând pe liane și poduri suspendate.



”Adrenalină foarte multă, în special după acest carusel. Este foarte bine. Am venit pentru prima dată și încă nu am fost peste tot, dar mai este timp până seara.”



Totuși, atracția principală rămâne roller-coasterul de tip american, construit în Italia special pentru „OrheiLand”. Traseul acestuia are lungimea de 350 de metri, lăţimea de 17 metri, iar înălțimea e de 10 metri. Vizitatorii au rămas încântaţi şi de distracţia la mega-caruselul „Star Tower”, care este singurul de acest fel în Moldova.



”Foarte tare mi-a plăcut. Sunt foarte multe distracții interesante pentru copii. Vreau să mă mai duc la căsuța inversată să văd.”



În centrul zonei de agrement există și un havuz muzical.



IGOR DRUȚĂ, directorului „OrheiLand”:”Toți vin să se distreze, e foarte plăcut. Se distrează din tot sufletul. Oamenii sunt mulțumiți, iar noi la rândul nostru ne străduim să acordăm toată atenția și să oferim toate serviciile ca orice cetățean, orice vizitator să fie satisfăcut.”



Preşedintele Partidului "ŞOR", Ilan Șor, la inițiativa căruia a și fost construit ”OrheiLand-ul”, susţine că acest parc de distracţii a devenit o poveste de succes, iar orașul Orhei este lider la capitolul proiectelor sociale şi de infrastructură.



ILAN ȘOR:”Sunt foarte bucuros că OrheiLand a devenit o adevărată istorie de succes și locul preferat de odihnă a oamenilor din țara noastră. Mii de familii își petrec timpul aici în condiții europene. ”OrheiLand” este un proiect care are o importanță deosebită pentru mine, dar și pentru oamenii care de fiecare data se reîntorc în acest loc minunat.”



Parcul de distracţii „Orheiland” activează în fiecare zi până la ora 22:00. Zona de agremenent a fost inaugurată la 1 iunie 2018.