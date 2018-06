ORHEILAND A FOST INAUGURAT! Zeci de mii de copii și părinți, PREZENŢI la deschiderea celui mai mare parc de distracții din Moldova (FOTO)

Zeci de mii de copii și părinți au asistat astăzi la deschiderea celui mai mare parc de distracții din Republica Moldova - OrheiLand. Pe micii vizitatori îi așteaptă zeci de tobogane cu apă aduse din Europa, terenuri de joacă și un havuz muzical. În parc va fi lansat, în premieră în Republica Moldova, şi un teren de joacă destinat copiilor cu dizabilități și o căsuță "cu susul în jos".

Parcul a fost inaugurat de primarul din Orhei, Ilan Șor, şi echipa pe care o conduce.



"Dați aplauze oameni buni pentru că acum, aici la Orhei are loc un lucru nemaipomenit."



De Ziua Internaţională a Copilului, edilul i-a felicitat pe micuţi și a declarat că proiectul este dedicat lor.



"Asta demonstrează că noi, aici în Moldova, cu forțele proprii putem construi lucruri care nu sunt mai rele ca în Europa, ba chiar mai bune. Acest complex nu este în Europa, dar în Moldova, pe care noi vrem să o vedem așa și o vom construi", a spus Ilan Şor, primarul municipiului Orhei.



Copiii au fost felicitați și de sponsorul general și directorul companiei care a construit acest minunat parc.



"Să ne fie fericiți copiii. Fiecare zi să le fie o sărbătoare. Anume pentru asta ne-am străduit să facem acest parc minunat", a spus Ilona Şor, sponsor



La deschiderea parcului au venit vizitatori şi din Chișinău. Toți cei prezenți la eveniment au fost foarte bucuroși de deschiderea parcului și au ținut să-i mulțumească lui Ilan Șor pentru construcția complexului.



"- Îți place aici?

- Da.

- Ce îți place cel mai tare?

- Toboganele."



"Ne simțim foarte bine și spunem așa un mulțumesc domnului Șor."



"Eu sunt din Chișinău, dar am venit astăzi aici în acest parc minunat. Mă simt foarte bine și mă bucur că am ajuns aici."



"Eu am venit din Chișinău. 29:00 Musca 29:13 Sunt bucuroasă că am venit aici la deschidere."



Parcul "OrheiLand" se întinde pe o suprafață de peste 20 de mii de metri pătrați, iar vizitatorii parcului se pot bucura de distracție fără a plăti niciun ban. În weekend, pe scena de la OrheiLand vor urca formația "Gândul Mâței", "Holograf" , Antonia și Irina Rimes.