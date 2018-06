Organizaţia teritorială a Partidului Democrat din Soroca s-a lărgit. Peste 60 de noi membri au primit carnete de partid

. Peste 60 de noi membri au primit carnete de partid, care au fost înmânate deîn cadrul forumului regional. Partidul Democrat din Moldova este un partid puternic, este un partid care ne-a susţinut localitatea. Am aderat mai mulţi primari şi am hotărât să fim o echipă puternică", a menţionat un membră a PDM "Sunt încrezut că este unicul organism, unicul partid capabil de a duce ţărişoara asta spre prosperare, spre binele tuturor", a spus un membru PDM "Douăzeci şi şapte de primării din 32, e o forţă, şi nu doar cantitativ, dar şi calitativ. Aceste calităţi vor fi de mare folos pentru a obţine un scor pe potrivă pentru cele 50 de mandate de sistem proporţional, unde se vor vota partidele", a declarat Marian Lupu, vicepreşedintele PDM "Au fost efectuate reparaţii în 29 de instituţii publice de pe teritoriul raionului. Termoizolarea blocurilor de studii şi de reparaţie a sistemelor de termoficare a opt licee şi gimnazii. Repararea a patru secţii la spitalul raional", a precizat Ghenadie Muntean, preşedintele raionului Soroca."Avem fapte concrete pe care le-am realizat împreună cu echipa Partidului Democrat. În termeni minimi am reuşit să aprovizionăm satele Ocolina şi Ţepilova cu apeduct", a subliniat o membră a PDM