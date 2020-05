Organizația PDM din Edineț îi cere lui Oleg Sârbu să-și depună mandatul de deputat

Echipa teritorială din Edineț a PDM condamă plecarea lui Oleg Sârbu din partid și solicită ca acesta să-și depună mandatul de deputat. Anunțul a fost făcut de către președintele PDM, Pavel Filip, pe pagina sa de Facebook.

"Echipa noastră de la Edineț condamnă plecarea fostului coleg Oleg Sârbu din fracțiunea PDM și din partid și îi cere acestuia să-și depună mandatul de deputat. Declarația a fost aprobată în unanimitate de cei prezenți astăzi la întâlnirea pe care am avut-o cu colegii noștri. În ciuda tunurilor îndreptate spre noi, partidul a rezistat până acum și rezistă în continuare pentru că are oameni extraordinari, oameni buni, oameni cărora le pasă de țară. Astfel de oameni are organizația noastră din Edineț. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru încrederea și energia pe care ne-o dați! Vom reuși!", a scris Pavel Filip.