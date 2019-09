Organizaţia Mondială a Sănătăţii: Moldovenii consumă zilnic de două ori mai multă sare decât norma recomandată

foto: publika.md

Majoritatea moldovenilor nu se aşează la masă fără sare. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, locuitorii ţării noastre consumă zilnic de două ori mai multă sare decât norma recomandată. Ministerul Sănătăţii, Munciii şi Protecţiei Sociale speră să educe populaţia şi anunţă lansarea campaniei ”Redu sarea din mâncare”. Prin spoturi video şi implicarea medicilor de familie, autorităţile îşi propun ca până în 2025 să scadă în jumătate cantitatea de sare consumată.



Datele raportului OMS din 2016 arată că moldovenii consumă aproape 11 grame de sare pe zi, în condiţiile în care norma recomandată este de până la cinci grame pe zi. Cei mai nedisciplinați la acest capitol sunt bărbaţii. Zilnic, aceştia consumă în medie 11,5 grame de sare, pe când femeile puţin peste 10 grame. Populația din mediul rural este mai generoasă în adăugarea sării în bucate. Astfel, potrivit raportului, cei de la sate consumă, în medie peste 11 grame de sare pe parcursul unei zile, pe când orăşenii sunt puţin mai disciplinaţi, cu un consum zilnic de zece grame de sare.



Sarea este în capul oricărei mese, o recunosc moldovenii. De această părere este şi Ion Roşca, din localitatea Tohatin, municipiul Chişinău, care povesteşte că părinţii săi adaugă sare din plin atunci când prepară brânza de capre şi oi sau la pregătirea bucatelor.



"- În brânza asta câtă sare este, foarte multă, că altfel nici nu se păstrează. Eu prepar mâncare şi mi-au spus că este cam sărăţel. - Dumneavoastră nu simţiţi? - Nu. Nu multă, dar aşa să aibă gust, că altfel nu mai are gust dacă nu punem sare", a spus locuitorul satului Tohatin, Ion Roşca.



Fără sare nu se aşează la masă nici membrii familiei Şendrea din aceiaşi localitate.



"Aproape în toată mâncarea, fără sare nu este gustul mâncării, dar totuşi punem cu normă. De exemplu, la o zeamă, aşa mai puţină sare. Mâncarea se face nu cam sărată şi dacă ai gustul mai sărăţel, fiecare îşi pune după gust", a menţionat locuitorul satului Tohatin, Tudor Şendrea.



Totuşi, sunt unii moldoveni care se limitează la consumul de sare, din diferite motive.



"- Nu mănânc eu multă sare, niciodată nu am mâncat şi nici acru şi nici iute şi nici sărat. - De ce? - Pentru că acţionează la organism".



"Sare nu prea mănânc sărat tare. Nu prea folosim multă sare, ea nici nu are puterea cum era sarea înainte, acum nu este aşa la gust cum era".



Medicii bat alarma şi spun că un consum exagerat de sare poate duce la grave probleme de sănătate.



"Consumul excesiv de sare ne crează dorinţa de a mânca dulce, după care iar îţi vine pofta să astupi senzaţia de dulce excesivă şi asta poate duce la creşterea consumului caloric per zi. Persoanele de vârstă mai mare, după 35 sau după 30. Au riscuri de a afecta starea de sănătate prin riscul potenţial de a creşte tensiunea arterială", a comunicat medicul nutriţionist, Anastasia Valah.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat şi un spot video care vine să informeze populaţia despre riscurile la care se supun consumând sare în exces.



"Foarte multă lume are obiceiuri nu foarte sănătoase de alimentaţie. Punem sare în alimentele deja preparate şi sărate, cunosc oameni personal care pun sare şi la peştele sărat şi la brânză mai adaugă sare şi mai avem obiceiul de a produce şi de a consuma în cantităţi industriale murături", a spus directorul adjunct, SDC, Viorica Creţu.



Campania este realizată în cadrul unui proiect finanţat de Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, intitulat "Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” . Aceasta include mai multe produse informative printre care spoturi video, audio și materiale informaționale care au fost distribuite tuturor instituțiilor medicale din țară.