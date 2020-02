Organizaţia Mondială a Sănătăţii a dat un nume oficial VIRUSULUI UCIGAŞ din China

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut a anunțat marți denumirea oficială a coronavirusului din China: Covid-19.

Denumirea vine de la "coronavirus disease that was discovered in 2019" (trad. "boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019"), potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții OMS, scrie digi24.ro.

OMS are câteva reguli în ceea ce priveşte denumirea oficială a acestor boli. Numele nu trebuie să includă zone geografice, nume de persoane, denumiri de animale sau de mâncare sau orice referinţă la vreo cultură sau industrie anume.

Organizaţia Mondială a Sanătaţii stabilise anterior, pentru coronavirus, denumirea temporară de "2019-nCoV".

Virusul apărut în China este un coronavirus şi afectează zone precum nasul, gâtul sau sinusurile, iar simptomele sunt similare cu cele ale pneumoniei, printre care febră ridicată şi dificultate mare în a respira, relatează Mediafax.

Această familie de viruşi afectează, de obicei, animalele. Numele de coronavirus vine de la asemănarea lor, datorită "ţepilor" care ies din membrană, cu coroana soarelui.

Coronavirusul a apărut în centrul Chinei în decembrie 2019, în oraşul Wuhan, care are o populaţie de 11 milioane de locuitori.

Experţii spun că noul virusul este mai puţin fatal decât SARS, dar are un potenţial mai mare de răspândire.