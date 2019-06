Carla's Dreams le răspunde organizaţiei FreeMoldova care a protestat la concertul din Londra

Organizaţia FreeMoldova a protestat la un concert Carla's Dreams din Londra, nemulțimită că trupa a cântat anterior la concerte organizate de partidele PDM și ȘOR.

Totodată, pe pagina oficială din Facebook, Carlas's Dreams a scris:

"Stimați domni/doamne FreeMoldova – atât timp cât e un viciu moral să te grăbești în a acuza sau a justifica pe cineva fără a avea probele necesare –



Vă acordam, totuși, un benefit-of-the-doubt vizavi de rea-credință și vă aducem la cunoștință următoarele:



• p.1: CSD a fost - și rămâne a fi apolitic;

• p.2: CSD consemnează expres în fiecare convenție de prestație – inadmisibilitatea angajării politice/electorale;

• p.3: CSD a prestat concerte în localități RM/RO cu administrații de pe întreg spectrul politic – cu obligația respectării de către organizatori a p. 1 și p.2 (fapt care e uneori respectat neimpecabil – însă rufe în public noi nu spălam).



Acestea fiind spuse – speram că avem un caz de banală neînțelegere și nu de "photoshop moral".



Go #Free yourselves! (from manipulation)".