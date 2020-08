Ore numărate până la mega duelul dintre Bayern Munchen și Paris Saint-Germain din finala Ligii Campionilor. Antrenorul echipei bavareze Hans-Dieter Flick și-a studiat adversarul și spune că jucătorii săi sunt pregătiți de orice surpriză care ar putea fi oferita de cei de la PSG.



HANS-DIETER FLICK, antrenor Bayern Munchen: " Paris Saint-Germain este o echipă uriașă în fotbalul mondial, o echipă de calitate, la fel ca Barcelona sau Lyon. PSG atacă direct, joacă cu pase lungi. Desigur, este important să închidem spațiile, deoarece PSG are jucători de viteză, jucători de top. "



Bayern a mai jucat de 10 ori în finala Ligii Campionilor și de 5 ori a cucerit trofeul. PSG a ajuns în premieră în finala celei mai tari competițiii inter cluburi din Europa.



THOMAS TUCHEL, antrenor PSG: " În Liga Campionilor, Bayern are un mic avantaj. Acest club este obișnuit să joace în finală. Totuși, nu ne gândim la asta. Suntem aici, simțim că merităm să fim aici și este datoria noastră să luptăm cu această echipă. "



Fotbaliștii celor două echipe sunt cu gândul la meci și la visul care poate deveni realitate în această seară.



JOSHUA KIMMICH, mijlocaș Bayern Munchen: " Este o competiție unică, simți magia ei atunci când ești pe teren. Atunci îți dai seama că e ceva special să participi la această competiție. Sunt de 5 ani la acest club și am ajuns în finală și, desigur, că vreau să câștig trofeul. "



KYLIAN MBAPPE, atacant PSG: " Clubul nostru a avut parte de multe dezamăgiri, dar duminică va juca finala Ligii Campionilor, așa că nu am renunțat. Ar fi superb să câștig această competiție cu un club francez. "



Finala Ligii Campionilor se va disputa pe Estadio da Luz din Lisabona. Meciul dintre Paris Saint-Germain și Bayern Munchen va fi televizat în direct de PRIME, cu începere de la ora 22:00.