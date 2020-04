Au rămas ore numărate, până când creștinii ortodocși vor sărbători învierea lui Hristos. Astfel, după ce în Joia Mare, gospodinele au făcut curățenie, în Sâmbăta Patimilor, acestea au gătit bucatele pentru masa de sărbătoare. Fortotă mare a fost şi în bucătăria familiei Chilianu, din satul Lozova, raionul Strășeni, din curtea cărora se simțea aroma merindelor.Soții Chilianu au cinci copii, însă pentru prima dată în acest an, ei vor sărbători Paștele doar cu mezina familiei. Chiar și așa, Maria Chilianu spune că a gătit bucatele tradiţionale.„Am început cu cozonacii, de ieri de dimineața, de la ora cinci. Am făcut mai puțin că știu că copiii sunt departe și din cauza carantinei nu vor putea veni.”Nelipsită de pe masa de sărbătoare va fi și piftia din cocoș, crescut în condiţii de casă.„Răcitura din cocoș de casă, amestecată cu găină, numai piepturile nu le-am pus că sunt la pârjoale. Am lăsat-o să mocnească așa timp de două ore, la foc încet. ”Pentru că piețele au fost închise, femeia a folosit ingrediente de casă, chiar și la vopsitul ouălelor.„Am fiert de aseară apa cu coajă de ceapă și dimineața le-am spălat ouăle și le-am fiert. Apoi le-am vopsit.”Ajutorul domnei Maria este soțul ei, Gheorghe Chilianu, care susține că, în acest an, va sărbători cel mai trist Paște.„Îi trist, nu ca cum o fost anii trecuți. Eiii, cu coronavirusul. Nu va umbla nimeni de-a ouăle cum umblau înainte, cum umblam noi când eram copii. Drumurile sunt pustii toate. Este trist, totul este trist”.Totuși, bărbatul spune că în familia Chilianu există o tradiție respectată la toate sărbătorile, indiferent de situație.„Mereu când femeia mea găteşte, îi cânt câte un cântec şi mâncarea iese mai gustoasă. ”