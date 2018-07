Ore în şir de aşteptare. Cursa de avion Paris - Chişinău, anulată din cauza unor defecțiuni tehnice

144 de pasageri dintre care 22 de copii au stat ore în şir în aeroportul Charles de Gaulle din Paris, după ce cursa spre Chişinău a fost anulată din cauza unor defecțiuni tehnice. Aeronava unei companii private urma să ajungă ieri în ţară, dar a ajuns abia azi, după amiază. Toţi pasagerii au fost cazaţi şi hrăniţi. Cu emoţii, lacrimi şi flori,călătorii au fost întâmpinaţi de către rude.



Avionul trebuia să ajungă în Chişinău, ieri, în jurul orei 19:00, dar din cauza problemelor tehnice, aceasta nu a putut decola. În timp ce călătorii aşteptau îmbarcarea, rudele aşteptau în Capitală să-i întâmpine. Ei au venit de două ori la aeroportul din Capitală pentru aţi vedea copii, soţii, soţiile sau prinţii.



- Pe cine aşteptaţi?

- Soţul. Deja vom vedea. Am venit şi ieri şi nimic, am plecat înapoi acasă. Foarte îngrijorător desigur, erau singuri."



"Aștept soţia şi copilul de zece luni şi sora cu doi copii, respectiv, patru şi nouă luni.Oamenii maturi mai rabdă, dar la copil ce poţi să ii spui că s-a stricat avionul. Ca orice tată, frate, soţ, aştept retrăiesc, emoţii mari. "



Femeia din imagini spune că nu a fost anunţată că cursa se amână şi a aşteptat cu copii ore în şir în aeroport. Ulterior, după ce le-a spus că nu vor mai decola au fost cazaţi în hotel.



"Foarte dur,ar putea cel puţin să informeze lumea să nu stăm acolo. Eram cu şase copii. Am stat de la 12 până la zece seara, fără nici o informaţie s-au decalat fiecare două ore. Nu recomand la nimeni ca să ia compania aceasta."



Cel mai dificil le-a fost mămicilor cu copii mici. Acestora le-au dat ochii în lacrimi când au aterizat acasă.



-Foarte greu.

- Cum v-aţi descurcat?

- Ce v-au spus?



"A fost greu, dar personalul, reprezentantul companiei s-a străduit să ne ajute, să ne intre în voie, cu mâncarea, cu hotelul, cu tot ne-a ajutat. Dar e lar că nu suntem mulţumiţi de întâmplarea aceasta."



"Noi chiar am retrăit şi în timpul zborului poate să se întâmple orice. A fost foarte greu, obosiţi, da într-adevăr ne-a cazat însă până la cazare a fost târziu."



"La hotel am ajuns undeva la ora 11 şi la cinci jumătate ne-au preluat. Erau foarte mulţi copii mici, era cald, gălăgie "



"Avionul de pe cursa Paris - Chişinău care trebuie să ajungă ieri în ţară, a întârziat cu mai bine de 18 ore. Reprezentanţii companiei avia spun că aeronava a fost verificată înainte de a decola, iar din cauza unei defecţiuni tehnice a fost anulată cursa. "



"Nu a fost nimic grav, nava putea decola doar ca nu era permis cu pasagerii să fie la bord. Motiv din care inspecţia a durat patru ore, în această perioadă tuturor pasagerilor li s-a oferit vaulcere pentru pentru alimentare."



Potrivit reprezentanţilor companiei aeriene private, pasagerii au fost cazari şi hrăniţi de trei ori.