ORDIN. Persoanele infectate cu virusul HIV vor putea adopta sau lua în tutelă copii

Persoanele infectate cu virusul HIV vor putea adopta sau lua în tutelă copii. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a emis un ordin în acest sens, după ce, anul trecut, cuplurile în care unul dintre parteneri este HIV pozitiv au început să beneficieze de fertilizare in vitro.



În 2019, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Programul Comun al ONU privind HIV/SIDA au efectuat un studiu privind cadrul legal din Moldova în domeniul HIV şi au venit cu mai multe recomandări.



RUSLAN POVERGA, preşedintele A.O. "Iniţiativa pozitivă: Doar în 2019 noi am primit cinci plângeri de la persoane cu virusul HIV care au vrut să înfieze copii şi nu au putut. La fel cum cuplurile obişnuite nu pot avea copii din diferite motive, aşa şi cuplurile în care un membru este HIV pozitiv pot avea astfel de probleme. Ei vor fie să facă o fertilizare in vitro, lucru care nu era permis până anul trecut, fie să adope un copil."



La sfârşitul acestui an, Ministerul Sănătăţii a emis un ordin prin cuplurilor HIV pozitiv li se permite să înfieze copii. De altfel, acest lucru nu este periculos pentru ei.



RUSLAN POVERGA, preşedintele A.O. "Iniţiativa pozitivă: "HIV nu se răspândeşte pe cale aeriană. Dacă bolnavii fac tratament, virusul nu se răspândeşte nici pe cale sexuală. Deci orice interdicţie pentru cei HIV pozitiv, indiferent dacă este vorba despre angajarea la muncă sau înfierea unui copil, nu are niciun temei."



Potrivit datelor oficiale, la începutul anului, în Moldova erau la evidenţă 9400 de pacienţi cu HIV. Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică estimează că, neoficial, cifra este mai mare. Majoritatea celor care suferă de SIDA sunt persoane tinere. Deşi boala este incurabilă, tratamentul îi poate ajuta să o ţină sub control.

Virusul HIV nu se poate transmite decât prin sânge, spermă sau secreții genitale. Astfel, familiile în care un membru este infectat poate duce o viaţă normală.

Din 2018, statul asigură tratament pre-contact pentru a preveni infecţia în cazul în care un membru al familiei este HIV pozitiv, iar celălalt e HIV negativ. Şi bolnavii de SIDA beneficiază de medicamente gratuite.