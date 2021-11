Orchestra Naţională "Lăutarii" se reunește în curând într-un un spectacol de excepţie cu invitaţi speciali

Svetlana Frumusachi este regizorul principal al spectacolului, iar gazda serii va fi prezentatoarea de peste Prut, Iuliana Tudor."Şi de această dată "Lăutarii Altfel". Un proiect de mare succes care de acum câţiva ani este în topul celor mai frumoase evenimente muzicale din tot spaţiul românesc.", a declarat Svetlana Frumusachi, regizor.Printre invitaţii speciali se numără şi Paula Seling. Interpreta a scris pe Facebook că aşteaptă cu nerăbdare să urce pe scenă duminică la Chişinău.O altă surpriză muzicală va veni din partea trupei "AKORD". Artiştii spun că au dus dorul scenei şi publicului."Maestrul Nicolae Botgros ne susţine de la relansare aşa că alături de el oricum se compensează emoţiile din scenă şi aşteptăm cu mare nerăbdare pentru că într-adevăr am avut o pauză lungă.", a spus Eruard Malareu, solistul trupei AKORD.În cadrul evenimentului, cele mai cunoscute melodii vor prinde o nouă viaţă sub bagheta maestrului Nicolae Botgros."Cântăm ceva deosebit, în afara muzicii populare şi ne dăm seama că ne-am luat o responsabilitate foarte mare, pentru că am obişnuit publicul să le aducem în dar câte ceva frumos. Vrem şi de data asta să fim pentru ei, pentru că publicul a fost şi va rămâne pentru totdeauna sprijinul nostru.", a declarat Nicolae Botgros, directorul artistic și dirijorul Orchestrei "Lăutarii".Concertul "Lăutarii Altfel" va avea loc duminică, 21 noiembrie, de la 18:00, la Palatul Naţional "Nicolae Sulac". Spectatorii vor avea acces în sala de spectacole doar în baza certificatului de vaccinare anti-Covid-19, a certificatul care confirmă trecerea prin boală sau a testul PCR negativ.