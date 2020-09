Orchestra Națională de Muzică Populară "Lăutarii" a dat primul concert live de la începutul pandemiei

Orchestra Națională de Muzică Populară ”Lăutarii”, condusă de maestrul Nicolae Botgros, a dat primul concert live de la începutul pandemiei. Sute de oameni s-au adunat aseară la Teatrul Verde din Capitală, pentru a se delecta cu muzică populară de calitate. Concertul, care a fost organizat cu respectarea normelor sanitare, a durat mai bine de două ore, iar pe scenă au evoluat și cunoscuți interpreți din țară.Publicul s-a arătat încântat de ieșirea artiștilor în scenă, după atâtea luni de pauză, și i-au întâmpinat cu aplauze, iar unii nu s-au putut abține și au dansat pe ritmurile lăutarilor.Pentru familia Tiscul din Capitală, acesta este primul concert în pandemie la care ei participă.”Suntem împreună cu copilul meu Matei, care are doi ani și jumătate și este un fan înrăit al orchestrei Lăutarii. Ne simțim foarte bine. Este o atmosferă foarte plăcută și cred că toți cei care au venit la concert au emoții deosebite”.Oamenii spun că le-au fost dor de asemenea evenimente.”De mult nu am fost la concerte. Am avut lipsă de evenimente.””Am stat jumătate de an acasă și azi ca prima dată am ieșit la așa concert.””Ultimul concert a fost la 16 februarie și am dus dorul. Se vede după cum dansăm și batem din palme.”Maestrul Nicolae Botgros spune că Orchestra ”Lăutarii” nu a urcat pe scenă de șase luni, iar emoțiile au fost la fel ca la primul concert.”Câte suferințe au avut în suflet, fiindcă muzicantul suferă în momentul când nu are contact cu publicul. Noi astăzi ne bucurăm că suntem primii care spargem gheața. Să dea Dumnezeu cu noroc și sănătate.”Alături de lăutari, au urcat pe scenă Nicolae Ciubotaru, Mihai Ciobanu, Diamanta Paterău, Igor Cuciuc, Lidia Bejenaru și alți artiști, care au așteptat cu nerăbdare această zi.”Este ceva neobișnuit și este neobișnuit și pentru lume, pentru spectatorii care au venit. Fără vorbă, mi-a fost dor de scenă și mi-i dor întotdeauna, pentru că asta îmi este meseria. Altceva nu am învățat decât a cânta și a transmite lumei: dragostea, dorul și lucrurile frumoase”.”În genere, când ieșim cu orchestra, cu minunata orchestră Lăutarii, emoțiile așa te răscolesc și te inundă. Am ieșit și noi în fața publicului dornici. I-am rugat, haideți români, cu toți la joc! Și s-au ridicat să facă măcar chef, dacă nu se permite ca și să ia de mână”.”Așteptat cu nerăbdare ieșirea în scenă și când am văzut publicul, cu atâta căldură ne priveau. Au reacționat atât de frumos la cântecele noastre. Pur și simplu, m-am emoționat foarte mult”.Pentru a preveni infectarea cu noul tip de coronavirus, spre vânzare au fost expuse doar 1500 de bilete din cele aproape șase mii de locuri disponibile. Spectatorii au intrat prin patru întrări diferite, iar biletul a costat de la 150 până la 350 de lei.