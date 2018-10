Orchestra militară nemţească pe scena Sălii cu Orgă. La Chişinău a fost sărbătorită Ziua Reunificării Germaniei

Foto: organhall.md

Cea de-a 28-a aniversare a unificării Germaniei a fost sărbătorită aseară şi la Chişinău. O orchestră militară nemţească a concertat, în premieră, pe scena Sălii cu Orgă.



Chiar dacă nu sunt acasă de Ziua Unităţii Germane, membrii orchestrei spun că sunt fericiţi când văd că şi alte popoare se bucură de ziua naţională a ţării lor.



"Sunt emoţii deosebite şi ne face plăcere atunci când înţelegem că această zi se sărbătoreşte şi într-o altă ţară, sunt invitaţi oaspeţi şi e o sărbătoare frumoasă", a menţionat Florian Bauer, membru al orchestrei militare din Germania.



"Am combinat în programul nostru mai multe genuri de muzică şi am inclus şi orga. Bineînţeles, am introdus în program o piesă din Republica Moldova", a precizat Valerie Henning, membra orchestrei militare din Germania.



Spectatorii au rămas încântaţi de evenimentul organizat de Ambasada Germaniei la Chişinău:



"Cred că pentru toţi este sărbătoare atunci când un popor trăieşte în pace şi în bună înţelegere cu celelalte popoare".



"Probabil este o bună oportunitate de a face un schimb între culturi şi probabil ar trebui şi noi să facem diferite prezentări în alte ţări".



"Eu cred că această zi e importantă pentru noi, e Ziua Reunificării Germaniei, e ziua care a schimbat şi viitorul Europei şi, de aceea, ne bucurăm mult să sărbătorim această zi cu prietenii noştri din alte ţări", a declarat Angela Ganninger, Ambasador al Germaniei în Moldova.



Ziua Unităţii Germane este sărbătorită în 3 octombrie şi marchează reunificarea celor două state germane, RFG şi RDG.