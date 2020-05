Orban: Decizia Curţii Constituţionale nu înseamnă că nu se mai dau amenzi

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că amenzile pentru a creşte gradul de conformare la reguli în timpul pandemiei de coronavirus vor fi date şi după ce Curtea Constituţională a luat o decizie pe acest subiect.

"Noi am mărit amenzile pentru a creşte gradul de conformare la reguli. Faptul că s-a luat această decizie a Curţii Constituţionale - sigur, trebuie să aşteptăm motivarea - nu înseamnă că nu se mai dau amenzi, numai că se dau amenzile la nivelul anterior ordonanţei de urgenţă", a declarat Ludovic Orban într-o conferinţă de presă la Craiova, întrebat ce discuţii sunt în momentul de faţă în Executiv, după ce Curtea Constituţională a stabilit faptul că amenzile date în perioada stării de urgenţă sunt neconstituţionale.



Întrebat ce înseamnă că ''se va reveni la amenzile anterioare'' şi dacă acest lucru se va întâmpla în baza unei noi ordonanţe, el a explicat: "Dacă a fost declarat neconstituţional un articol al unei ordonanţe de urgenţă care a modificat o ordonanţă de urgenţă anterioară, declararea ca neconstituţional a articolului respectiv poate să fie interpretată ca o revenire la vechile amenzi".



"Deocamdată, trebuie să vedem exact despre ce e vorba, că noi nu avem decât o comunicare din partea Curţii Constituţionale. Când vom avea şi motivarea, atunci vom înţelege cu adevărat care sunt toate consecinţele constituţionale, legale, juridice ale acestei decizii a Curţii Constituţionale. Am spus şi mai repet: mi se pare o decizie anticonstituţională, împotriva ordinii de drept, dată în favoarea celor care, minoritate evidentă fiind, care nu au respectat regulile, câteva zeci de mii de români, şi dată în dispreţul milioanelor de români care au respectat regulile, s-au comportat responsabil şi au contribuit la menţinerea în nişte limite rezonabile a răspândirii coronavirusului", a afirmat Orban.



Premierul a precizat că Guvernul va face o analiză a situaţiei plăţii amenzilor şi în funcţie de aceasta va lua o decizie, fiind întrebat dacă, după motivarea deciziei CCR, se ia în considerare o amnistie fiscală sau un proiect de lege care să conducă la ştergerea acestor amenzi.



Întrebat ce soluţii are Guvernul dacă şi "starea de urgenţă devine neconstituţională", Orban a replicat: "Cum să devină neconstituţională starea de urgenţă? Este înscrisă în Constituţia României. Acum, eu nu cred că se poate ajunge chiar până în situaţia în care Curtea Constituţională să rescrie Constituţia".



"Constituţia este clar adoptată prin referendum. Suntem din ce în ce mai hotărâţi să găsim soluţii pentru a schimba prevederile constituţionale şi legale care reglementează activitatea Curţii Constituţionale, pentru că este clar că trebuie schimbată dacă au dus la o asemenea componenţă a Curţii Constituţionale care să transforme Curtea Constituţională într-un inamic al Constituţiei şi într-un instrument de exploatare, de interpretare subiectivă a Constituţiei, de cele mai multe ori împotriva interesului general", a mai afirmat şeful Executivului.